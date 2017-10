Premiere: Erster CSD im Kosovo

Teilnehmer beim CSD in der kosovarischen Hauptstadt Pristina (Bild: Cel Kosovo)



Pristina

Mehrere hundert Menschen haben am Dienstag an der ersten CSD-Parade des Kosovo in der Hauptstadt Pristina teilgenommen, darunter auch Staatspräsident Hashim Thaçi. Via Twitter veröffentlichte Thaçi Bilder vom CSD und erklärte auf Englisch: "Die Verfassung des Kosovo schützt die Liebe." Auch internationale Diplomaten waren beim CSD dabei, darunter die niederländische Botschafterin in Pristina, Gerrie Willems.



Das Motto des CSDs lautete: "Im Namen der Liebe". Die Veranstalter, insgesamt neun Bürgerrechts- und LGBTI-Organisationen, wollen die Pride-Parade künftig zu einem jährlichen Event machen.



Mitorganisator Lendi Mustafa, der sich als erste Person öffentlich im Kosovo als transsexuell geoutet hatte, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP: "Wir glauben an Vielfalt und daran, dass sie etwas zu den Werten der kosovarischen Gesellschaft beitragen kann."

EU-Parlament kritisiert: Angst in LGBTI-Kreisen "weit verbreitet"

Die Republik Kosovo hat erst im Jahr 2008 ihre Unabhängigkeit erklärt und versucht seither, sich der Europäischen Union anzunähern – dazu gehört auch die Achtung von Minderheitenrechten. Das EU-Parlament lobte in diesem Jahr in ihrem Fortschrittsbericht den Kosovo dafür, "dass die Rechte von LGBTI-Personen auf höchster politischer Ebene unterstützt werden". Allerdings kritisierten die Abgeordneten, dass "in LGBTI-Kreisen Angst nach wie vor weit verbreitet" sei (queer.de berichtete).



Auch LGBTI-Aktivisten beklagten, dass die gesellschaftliche Situation im Kosovo noch mangelhaft sei. So seien Minderheitenfeindlichkeit und Vorurteile noch weit verbreitet, wie etwa bei einer LGBTI-Konferenz in Pristina im vergangenen Jahr festgestellt wurde (queer.de berichtete). (dk)