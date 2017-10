Ehe für alle jetzt auch bei Celebrity Cruises

Zur Flotte der Kreuzfahrtgesellschaft Celebrity Cruises gehören derzeit zwölf Schiffe (Bild: Celebrity Cruises)

An Bord der Kreuzfahrtschiffe von Celebrity Cruises können jetzt auch schwule und lesbische Paare heiraten. Dies gab Celebrity-CEO Lisa Lutoff-Perlo laut dem Portal cruisetricks.de am Rande eines Events in Australien bekannt.



Bereits seit August bietet die Cunard Line gleichgeschlechtliche Trauungen an Bord ihrer drei Luxus-Cruiser "Queen Mary 2", "Queen Elizabeth" und "Queen Victoria" an (queer.de berichtete). Das Kreuzfahrtunternehmen, dessen Schiffe unter der Flagge der Bermudas kreuzen, hatte damit auf die im Mai vom Supreme Court der Bermuda-Inseln angeordnete Öffnung der Ehe reagiert (queer.de berichtete). Die Schiffe von Celebrity Cruises fahren unter maltesischer Flagge, wo gleichgeschlechtliche Eheschließungen im Juli ebenfalls vom Parlament legalisiert wurden (queer.de berichtete).



Die deutsche TUI Cruises, deren "Mein Schiff"-Flotte ebenfalls unter der Fahne von Malta unterwegs ist, arbeitet laut cruisetricks.de noch an der Umsetzung der Ehe für alle. P&O Cruises und Princess Cruises, beide mit Schiffen unter Bermudas-Flagge, haben derzeit noch keine konkreten Pläne, Hochzeiten schwuler und lesbischer Paare an Bord anzubieten. (cw)