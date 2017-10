Heimkurs für die sinnliche Analmassage

Heute, 04:19h, noch kein Kommentar

Die neue DVD "Alles für den Arsch – Anale Lust für Männer" von Ingo Ehrhardt richtet sich an Menschen, die alles über sinnliche Analmassage wissen wollen.



"Alles für den Arsch – Anale Lust für Männer" ist am 29. September 2017 auf DVD erschienen

Ehrhardt leitet das "Men-Tantra Bodywork Center" in Berlin und bietet seit vielen Jahren Ausbildungsgänge für Männermassagen und zum Tantramasseur an. Wer lernen möchte, wie man einen Mann verwöhnen und in vollen, intensiven Genuss bringen kann, ist bei seiner DVD-Reihe "Männerlust" genau richtig.



Ingo Ehrhardt steht für ganzkörperlichen Genuss von innen und außen. In der Beschreibung zum Film heißt es: "Helfen Sie Ihrem Partner dabei, seine Prostata genussvoll zu entdecken. Entdecken Sie mit Ingo Ehrhardt eines der letzten großen Geheimnisse der männlichen Sexualität. Sehen Sie jedes Detail. Lernen sie alle Techniken, um männliche Lust zu maximieren."



"Alles für den Arsch – Anale Lust für Männer" ist der dritte Film der vierteiligen Reihe, die in der freien Natur gedreht wurde und derzeit monatlich bei watch.lauramedia erscheint. Anfang August ist bereits "Männerlust im Wald" erschienen, im September kam "Penis Power – Penis Massagen für jeden Mann" in den Handel. Weiterhin wurde "Naturburschen – EcoSex für Männer" für den 27. Oktober angekündigt. (cw/pm)

Infos zur DVD



Alles für den Arsch – Anale Lust für Männer. Dokumentation. Deutschland 2017. Regie: Ulrike Zimmermann. Mitwirkende: Ingo Ehrhardt, Andrucha. Laufzeit: ca. 42 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. watch.lauramedia