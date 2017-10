Mahnmal für homosexuelle NS-Opfer mit Hakenkreuz beschmiert

Ingolf / flickr) Seit 1989 erinnert am Berliner Nollendorfplatz eine Gedenkafel an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus (Bild:

Am Donnerstagmorgen wurde das Mahnmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus am Berliner U-Bahnhof Nollendorfplatz geschändet. Wie die Polizei am Abend mitteile, wählte gegen 10 Uhr ein unbekannter Anrufer die 110. Er teilte mit, dass die Gedenktafel in Form eines rosa Winkels mit einem Schriftzug und einem angedeuteten Hakenkreuz beschmiert wurde.



Laut Polizeibericht wurde die Entfernung der Schmiererei bereits veranlasst. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die erste öffentliche Gedenktafel in Deutschland

Die Tafel mit der Aufschrift "Totgeschlagen – totgeschwiegen – den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus" wurde am 24. Juni 1989 am U-Bahnhof Nollendorfplatz enthüllt – sie war damals das erste Gedenken an diese Opfergruppe im öffentlichen Raum. Der rosa Winkel entspricht dem Abzeichen, mit dem verurteilte Schwule in den Konzentrationslagern gekennzeichnet wurden.



Initiiert wurde das Mahnmal von der Allgemeinen Homosexuellen Arbeitsgemeinschaft (aha) und der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK). 1993 wurde der rosa Winkel durch eine Texttafel aus Bronze ergänzt, die an die Schließung der umliegenden Szenelokale nach der Machübernahme der Nationalsozialisten erinnert. (cw)