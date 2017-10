Das iPhone, auf das wir gewartet haben

Das iPhone X ist spritzwasser- und staubgeschützt (Bild: Apple)

Es gibt keine empirischen Untersuchungen, doch meine persönlichen Beobachtungen auf der Rainbow Cruise, beim Selfie-Machen im Gay-Club oder bei den gelegentlichen Grindr-Bekanntschafen sprechen schon sehr dafür, dass schwule Männer eine besonders hohe Affinität zum iPhone haben. Und als Apples schwuler CEO Tim Cook im September das iPhone X ankündigte, war die Aufregung meiner queeren Facebook-Freunde groß.



Und zwar völlig zurecht: Das iPhone läutet mit seinem schicken Design und seinen verbesserten Funktionen eine neue Ära der Smartphones ein. So sind Gerät und Display zum ersten Mal eins. Die vollständig aus Glas bestehende Vorder- und Rückseite soll aus dem widerstandsfähigsten Glas sein, das jemals in einem Smartphone verbaut wurde. Wählen kann man zwischen den edlen Farben Silber und Space-Grau.

Mittels Face ID kann man das iPhone X, das allgemein von den Medien hochgelobt wurde, entsperren, sich authentifizieren und via Apple Pay bezahlen, was durch die verbesserte 7-Megapixel-TrueDepth-Kamera ermöglicht wird. Sie verfügt über eine breite Farberfassung, automatische Bildstabilisierung sowie präzise Belichtungssteuerung. Im Porträtmodus gelingen gute Selfies mit Tiefenschärfe-Effekt. Das iPhone X verfügt zudem über ein neu entwickeltes rückseitiges 12-Megapixel-Dual-Kamerasystem, mit dem auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute HDR-Fotos möglich sind.



Die TrueDepth-Kamera erweckt zudem Emojis zum Leben: Sie erkennt über 50 verschiedene Muskelbewegungen im Gesicht des Users und animiert diese anschließend in einem Dutzend unterschiedlicher Animojis, darunter ein Panda, ein Einhorn und ein Roboter. Mit der vorinstallierten iMessage App kann man Animoji-Nachrichten mit der eigenen Stimme aufnehmen und versenden. Zu erwähnen wäre noch, dass das neue Gerät spritzwasser- und staubgeschützt ist und sich erstmals kabellos laden lässt.



Der größte Minuspunkt beim iPhone X ist leider der Preis, der bei stolzen 1.149 Euro für Modelle mit 64 GB starten soll. Kunden können das Gerät offiziell ab Freitag, den 27. Oktober mit Verfügbarkeit ab 3. November in Deutschland bestellen. Bei einigen Anbietern wie preis24 kann man sich auch schon jetzt für das iPhone X vormerken.



Bei der nächsten Gay-Ski-Week werde ich dann wohl sehen, ob das Apple-Jubiläumsgerät von unserer Zielgruppe angenommen wurde… Bei mir zumindest wird es die knallrote Sonderedition des iPhone 7 zugunsten des Global Fund to Fight Aids ersetzen. (cw)