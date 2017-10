Heute, 17:46h, noch kein Kommentar





Wir sind eine international operierende Unternehmens-, Marketing- und Personalberatung. Wir beraten unsere national und international ausgerichteten Netzwerkfirmen in nahezu allen Geschäftsprozessen und wirtschaftsrechtlichen Fragen. Für unsere weitere Expansion suchen wir am Standort Berlin einen



Junior HR Referent / Recruiter (m/w)

zur Festanstellung in Berlin



Ihre Aufgaben:

• Erstellung von Stellenausschreibungen und Schaltung auf den entsprechenden Portalen

• Organisation und Durchführung von Vorstellungsgesprächen

• Ansprache und Auswahl von geeigneten Kandidaten mit Hilfe von kognitiven, Persönlichkeits- und fachspezifische Tests und weiteren Auswahlverfahren

• Eigenständige Einführung neuer sowie Optimierung bestehender Recruiting-Prozesse und -Tools

• Mitarbeit bei sämtlichen den HR-Bereich betreffenden Themen



Ihre Qualifikationen:

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder psychologisches Studium (Uni/FH/DH) mit Schwerpunkt Personal oder vergleichbare Qualifikationen

• Textstark in der Erstellung von Stellenanzeigen undsicher in der Ansprache und dem Führen von Auswahlgesprächen

• Hervorragende analytische Fähigkeiten und Organisationstalent

• Dynamische, dienstleistungsorientierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit sehr guter Menschenkenntnis

• Sicheres und gewinnendes Auftreten und professionelle Zusammenarbeit mit Menschen verschiedenster Branchen u.a. Informationstechnologie, Musikindustrie, Anbieter psychologischer Dienstleistungen (Selbsterfahrung, Meditation, Yoga) sowie der Mode- und Parfümindustrie

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift



Was Sie erwarten können:

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem jungen Umfeld und einer angenehmen, familiären Atmosphäre in einem chancenreichen, internationalen Arbeitsumfeld. Bei uns gelten flache Hierarchien mit einer Du-Kultur und geprägt von Fairness, Dialog und Miteinander.



Wir freuen uns auf Sie!



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an .