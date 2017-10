Heute, 17:42h, noch kein Kommentar





Wir sind eine international operierende Unternehmens-, Marketing- und Personalberatung. Wir beraten unsere national und internationalen Kunden in nahezu allen Geschäftsprozessen. Für mittelständische Unternehmer suchen wir in Berlin folgende Mitarbeiter (m/w):



Persönlicher Assistent



Sie haben die Gelegenheit im direkten Wirkungsbereich von Unternehmerpersönlichkeiten aktiv mitzugestalten. Wenn Sie Freude an ständig neuen Herausforderungen finden, sich als ausgesprochener Dienstleister verstehen und eine langfristige Einbindung suchen, dann finden Sie vielfältige und interessante Aufgaben mit enormer kaufmännischer und organisatorischer Bandbreite.



Die Aufgabe:

• Unterstützung im Tagesgeschäft:Korrespondenz privat und geschäftlich, Terminplanung und eiseorganisation, Protokollierung und Nachverfolgung von Aufgaben und Gesprächen

• Eigenverantwortliche Projektarbeit: Sie steuern und koordinieren eigenständig Projekte von der Idee bis zur Realisierung

• Übernahme der privaten kaufmännischen Verpflichtungen wie Organisation privater Dienstleister (Gärtner, Hauspersonal, Handwerkerfirmen), Behörden, Versicherungen

• Planung und Organisation von Veranstaltungen



Ihr Profil:

• Hochschulabschluss oder vergleichbare Ausbildung

• Sicher in Wort und Schrift in deutscher und englischer Sprache

• Sicher in MS Office

• Hohe Flexibilität im Denken und Handeln

• Diskret und Loyal

• Hohe Leistungsbereitschaft

• Identifikation mit dem Arbeitgeber und seinen Zielen

• Langfristige Orientierung

• Belastbarkeit und Hands-on-Mentalität in Verbindung mit gewandtem und höflichen Auftreten



Wenn Sie dieses Angebot interessiert, senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen mit aktuellem Lichtbild und unter Angabe Ihre Gehaltsvorstellung mit dem frühesten Eintrittstermin sowie der Angabe "Persönlicher Assistent" an .