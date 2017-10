Heute, 09:28h, noch kein Kommentar



"Lommbock" ist am 29. September 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays mit der lang ersehnten Fortsetzung einer der erfolgreichsten deutschen Komödien.



15 Jahre sind vergangen, seitdem Stefan seiner Heimatstadt Würzburg den Rücken gekehrt hat, um Karriere als Anwalt zu machen. Nun steht er kurz davor, in Dubai eine Strandbar zu eröffnen und die taffe Geschäftsfrau Yasemin zu heiraten. Allerdings braucht er dafür noch seine Geburtsurkunde, die er in Deutschland abholen muss. Kein Ding. Kurz einfliegen und gleich wieder zurück. Denkt sich Stefan. Doch dann trifft er seinen alten Kumpel Kai wieder, mit dem er damals den Cannabis-/Pizza-Lieferservice "Lammbock" betrieben hat. Kai lebt jetzt in einer Beziehung, inklusive pubertärem Stiefsohn, und schlägt sich mit dem alten Laden durch, dem er ein neues Konzept – Asia-Food statt Pizza Gourmet – verpasst hat. Ein letzter gemeinsamer Joint birgt ungeahnte Probleme und wird für die Freundschaft der beiden zur echten Herausforderung: Denn die Vergangenheit kickt mitunter zeitverzögert …



Nach dem grandiosen Erfolg von "Lammbock" vor 15 Jahren versammelt Regisseur Christian Zübert den Original Cast der Kult-Komödie jetzt ein zweites Mal, u.a. Moritz Bleibtreu als Kai und Lucas Gregorowicz als Stefan, die im ersten Teil ihre Kunden der Pizzeria "Lammbock" mit der berüchtigten Pizza Gourmet versorgten. Die beiden mögen älter und (ein kleines bisschen) weiser geworden sein, doch der Mix aus schlagfertigem Humor, schräger Sprüche und absurder Situationen ist geblieben – auch "Lommbock" trägt sein großes Herz wieder auf dem rechten Fleck. Auch wieder mit von der Partie sind Alexandra Neldel und die Publikumslieblinge Wotan Wilke Möhring und Antoine Monot, Jr. als Frank und Schöngeist.



Die lang ersehnte Fortsetzung einer der erfolgreichsten deutschen Komödien, die zu Recht mit dem Label "Kult" versehen wurde und deren grandiose Sprüche und verschrobene Lebensweisheiten noch heute Bestand haben. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Universum Film sowie die Agentur Voll:kontakt freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "Lommbock" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 21. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.