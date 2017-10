Homophobe Gewalt in Berlin: 19-jährigem mit Faust ins Gesicht geschlagen

Ingolf / flickr) Der Vorfall ereignete sich im Eingangsbereich des S- und U-Bahnhofes Pankow (Bild:

Ein Unbekannter soll am Samstagmorgen einen jungen Mann in Berlin-Pankow plötzlich angegriffen haben. Laut Polizeibericht zeigte der 19-Jährige gegen 7 Uhr an, dass er kurz zuvor vor dem Eingangsbereich des S- und U-Bahnhofes Pankow in der Berliner Straße mit einem unbekannten Mann ins Gespräch kam. Als er dabei erwähnte, dass er homosexuell sei, habe der Unbekannte ihm unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet.



Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Händen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters wurde nicht veröffentlicht. Die weiteren Ermittlungen wird der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernehmen.

Homophobe Gewalt gehört in Berlin zum Alltag

Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in Berlins täglichem Polizeibericht publik gemacht – es gibt kaum einen Monat ohne entsprechende Fälle. Die Staatsanwaltschaft besitzt eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Im September hatten die Berliner Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grüne eine "umfassende Akzeptanzarbeit" als Maßnahme gegen homophobe Gewalt angekündigt (queer.de berichtete). Man werde sich dafür einsetzen, "insbesondere Projekte zur Gewaltprävention oder zur Beratung nach Gewalttaten besser" auszustatten. (cw)