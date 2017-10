Heute, 05:34h, noch kein Kommentar



Die vierte Staffel von "Candice Renoir" ist am 6. Oktober 2017 auf DVD erschienen

Le flic c'est chic! – Die zuckersüße Candice ermittelt wieder: Weibliche Intuition gepaart mit umfangreichem Allgemeinwissen und eine gute Kombinationsgabe sind das Erfolgsrezept der charmanten Hauptkommissarin Candice Renoir. Nonchalant und mit unkonventionellen Ermittlungsmethoden, die sie eher in der Schule des Lebens als an der Polizeiakademie gelernt hat, muss die gewitzte Polizistin an der Küste Südfrankreichs besonders knifflige Mordfälle lösen. So schlüpft Candice in die verschiedensten Rollen und ermittelt undercover in unterschiedlichsten Milieus ebenso souverän wie in den eigenen polizeiinternen Reihen…



In Frankreich startete die Krimiserie um die sympathische Kommissarin im April 2013 und war mit durchschnittlich 4,5 Millionen Zuschauern pro Folge ein echter Quotenrenner, und auch die 5. Staffel mit einer sagenhaften Quote von 5,4 Millionen wurde in unserem Nachbarland bereits ausgestrahlt. Bei uns liefen die ersten Folgen der Serie im Jahr 2016 bei ZDFneo und begeisterten auch hierzulande jede Menge Krimiliebhaber und Kritiker. Die 3. Staffel im Juli und August als deutsche Erstausstrahlung in Doppelfolgen, ebenfalls bei ZDFneo. In zehn spannenden und abwechslungsreichen Fällen muss Candice Renoir, anfangs mit stark dezimiertem Team, Licht ins Dunkel und hartgesottene Verbrecher ins Kittchen bringen. Als Gegenentwurf zu den grüblerischen Kommissaren mit häufig gebrochenen Charakteren ist Candice Renoir erfrischend spontan und lebensfroh. Als Titelmelodie der Serie dient passenderweise Aretha Franklins Women's Lib-Hymne "Respect" – und den verschafft sich die vermeintlich naive Klischee-Blondine Candice, indem sie en passant ihren stressigen Beruf und die nicht minder anstrengende Aufgabe als alleinerziehende Mutter von vier Kindern unter ein "Képi" bringt.



Hinreißend spielt sich die entzückende Theater-, Film- und TV-Schauspielerin Cécile Bois peu à peu in die Herzen der Krimifans und verleiht ihrer Figur der chaotisch-cleveren "Madame la Commissaire" jede Menge Esprit, Humor und Wärme. Als weibliches Pendant zu Columbo, nur statt im knittrigem Trenchcoat in hochhackigen Pumps, reiht sie sich ein in die Crème de la Crime formidabler Serienermittlerinnen.



Resümee: Candice Renoir garantiert unterhaltsame Krimistunden mit französischem Savoir-vivre und viel mediterranem Flair! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zu Staffel 3 & 4

Wir verlosen vier DVDs

Für die User von queer.de haben Edel Germany sowie die Agentur Glücksstern PR freundlicherweise vier DVDs "Candice Renoir – Staffel 4" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 22. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.