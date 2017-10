Niedersachsen: Neue Hochrechnung sieht Mehrheit für Rot-Grün

SPD in Niedersachsen / flickr) Der SPD-Politiker Stephan Weil dürfte sein Amt als niedersächsischer Ministerpräsident behalten – unklar ist noch in welcher Koalition (Bild:

Drei Wochen nach der Bundestagswahl haben die Niedersachsen am Sonntag ein neues Landesparlament gewählt. Laut der Hochrechnung der ARD von 19.25 Uhr werden die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stephan Weil mit 37,7 Prozent stärkste Kraft. Die CDU von Herausforderer Bernd Althusmann kommt auf 33,7 Prozent.



Die Grünen landen mit 8,8 Prozent auf Platz drei, die FDP liegt bei 7,2 Prozent. Die AfD schafft mit 6,0 Prozent den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde, während die Linke mit 4,6 Prozent knapp den Einzug in den Landtag verpasst.



Bestätigt sich das Ergebnis, gibt es erneut eine Ein-Stimmen-Mehrheit für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition. Die ZDF-Hochrechnung kommt allerdings zu einer anderen Sitzverteilung – der Abend dürfte also spannend werden.



Anfang August hatte die Landesregierung nach dem Fraktionswechsel der bisherigen Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU ihre bisherige knappe Mehrheit im Landtag verloren. Meinungsumfragen sahen die Regierungsparteien damals weit abgeschlagen. Ministerpräsident Weil konnte jedoch offensichtlich mit der vorgezogenen Neuwahl punkten.

Gute queerpolitische Bilanz von Rot-Grün

Die LGBTI-Bilanz von Rot-Grün war ordentlich. So versuchte die Landesregierung in den vergangenen Jahren unter anderem mit der Einrichtung der landesweiten Akzeptanzkampagne "Queeres Niedersachsen", gegen Diskriminierung und Vorurteile vorzugehen (queer.de berichtete).



Die niedersächsische CDU hatte sich dagegen mehrfach mit offener Homophobie profiliert. So warnte Schulexpertin Karin Bertholdes-Sandrock 2014 davor, "Schwule und Lesben in den Klassen allein gegenüber den Kindern auftreten" zu lassen (queer.de berichtete). Anders als die FDP lehnte die Union in dieser Legislaturperiode auch eine Erweiterung des Antidiskriminierungsartikels in der Landesverfassung ab, die damit nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit erhielt (queer.de berichtete). (cw)