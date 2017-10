Ist Zachary Quinto verlobt?

Miles McMillan, Zachary Quinto und ein Silberring: Kommt es zum Pon farr? (Bild: Instagram / zacharyquinto)

Läuten bald die Hochzeitsglocken? Der 40-jährige Schauspieler Zachary Quinto hat auf seiner Instagram-Seite zwei Bilder veröffentlicht, in denen er gemeinsam mit seinem Freund, dem 28-jährigen Model Miles McMillan, abgebildet ist – und dabei einen silbernen Ring am Ringfinger seiner linken Hand trägt. Für gewöhnlich ist das in den USA ein sicheres Zeichen für eine Verlobung.



In sozialen Netzwerken wird nun heftig darüber spekuliert, ob die beiden bald heiraten werden – oder bereits heimlich geheiratet haben. Weder Quinto noch McMillan haben bislang auf die Gerüchte reagiert.

Öffentliche Liebesbekenntnisse auf Instagram

Zachary Quinto ist durch die Fernsehserie "Heroes" bekannt geworden, die von 2006 bis 2010 gedreht wurde. Weltweit berühmt wurde er durch seine Darstellung von Spock in den neuen "Star Trek"-Filmen, den er seit 2009 spielt. Öffentlich sprach der in der Industriestadt Pittsburgh aufgewachsene Amerikaner erstmals 2011 über seine Homosexualität (queer.de berichtete). Später wurde bekannt, dass er mit seinem Schauspielkollegen Jonathan Groff ausgeht, der zuerst durch eine Rolle in der Musicalserie "Glee" und später durch die Serie "Looking" insbesondere in der schwulen Szene bekannt wurde.



Nachdem er sich von Groff getrennt hatte, machte Quinto seine Beziehung zu McMillan öffentlich. Auch sein neuer Partner ist in der Unterhaltungsbranche erfolgreich: Der Sohn eines Projektentwicklers in der Immobilienbranche und einer Psychologin aus Kalifornien ist Absolvent einer Kunstschule und modelte seit mehreren Jahren unter anderem für Tom Ford und Tommy Hilfiger. Erst vergangenes Jahr wurde Miles McMillan vom Branchenmagazin "Daily Front Row" zum "Model of the Year" ernannt.



Das Paar veröffentlicht immer wieder romantische Bilder in sozialen Netzwerken und schreibt Liebesbekenntnisse. Im Juni teilte Quinto etwa anlässlich von McMillans 28. Geburtstag eine romantische Liebesbotschaft auf Instagram, in der es unter anderem hieß: "Deine Schönheit ist unvergleichlich – innen und außen. Deine angeborene Güte ist eine ständige Inspiration." (cw)