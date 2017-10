Nach AfD-Einzug: Großdemo gegen Hass und Rassismus geplant

Am Sonntag um 12 Uhr geht es mit der Demo los

Ein Bündnis aus der Zivilgesellschaft ruft am Sonntag (22. Oktober) zu einer Demonstration unter dem Motto "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag" im Regierungsviertel auf. Damit soll gegen die AfD protestiert werden, die ab Dienstag – an diesem Tag konstituiert sich der neue Bundestag – vier Jahre lang rechtsaußen sitzen wird: "Rechtsextreme und Rassisten nehmen auf den Stühlen des Parlaments Platz, als Mitglieder der neuen AfD-Fraktion", beklagen die Veranstalter im Demo-Aufruf. Ihre Befürchtung: "Vom Rednerpult im Reichstag drohen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Hass und Ressentiments geschürt zu werden."



Die Demo wurde initiiert von Interkultureller Frieden e.V., der vom 23-jährigen Lehramtsstudenten Ali Can gegründet worden war. Zu den Unterstützern gehört neben dem DGB, den Natufreunden und der Antonio Amadeu Stiftung auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD). Ziel sei es, den Bundestag "mit vielen tausenden Menschen jeder politischen Richtung, jeden Alters und jeder Herkunft" zu umschließen. Laut der Facebook-Seite der Veranstalter haben bereits mehr als 2.700 Menschen ihre Teilnahme angekündigt.

"Für ein vielfältiges und weltoffenes Deutschland"

Initiator Ali Can, der durch seine Gespräche mit Pegida-Anhängern und durch die "Hotline für besorgte Bürger" bekannt wurde, begründet seinen Einsatz mit den Worten: "Ich kam mit zwei Jahren als Asylbewerber nach Deutschland, ich habe meine Heimat hier gefunden. Im September habe ich zum ersten Mal gewählt. Am Wahlabend war ich geschockt – deswegen organisiere ich diese Großdemo vor dem Reichstag und hoffe dass viele tausende mit mir für ein vielfältiges und weltoffenes Deutschland demonstrieren." (pm/cw)

Großdemonstration gegen Hass und Rassismus im Bundestag



22. Oktober, ab 12 Uhr. Start am Brandenburger Tor.