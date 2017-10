Pop Circuit 2017

Heute, 08:32h, noch kein Kommentar

Pop Circuit ist nicht nur eine Schwulen- und Lesbenparty, es ist ein Festival, das derzeit einmal im Jahr in Leipzig stattfindet. Die Jungs von Pop Circuit stehen für Kreativität, Happiness und überlassen nichts dem Zufall. Seit fünf Jahren kann man jährlich verschiedene nationale und internationale Künstler, DJs sehen und hören. Dieses Jahr öffnet das Team der Pop Circuit die Türen in der Alten Leipziger Bank (Martin-Luther-Ring 2, 04109 Leipzig).



Mainacts sind dieses Jahr DJane Sabrina Terence, welche extra aus ihrer Wahlheimat Dubai nach Leipzig kommt, Vocalartist Nick Sinckler aus New York und der smarte Franz Täubig. Aber auch die altbekannten Residents DJ Kevin Neon, Sebastian.K und Pop-Diva Lara Liqueur sind mit am Start. Für die notwendige Reizüberflutung sorgen sexy Gogos.



Für das leibliche Wohl ist mit leckeren Häppchen aus dem Flyingbuffet gesorgt. Naschereien gibt's am Pop Circuit CandyShop. (cw/pm)

Wir verlosen 3x2 Freikarten

Für die User von queer.de haben die Veranstalter freundlicherweise 3x2 Freikarten für Mitteldeutschlands Gayfestival of Pop am 28.10.2017 in der Alten Leipziger Bank zur Verfügung gestellt.



Du willst einmal zwei Tickets gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 25. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.