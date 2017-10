Schwulenberatung Berlin sucht Heimleiter*in

Heute, 10:12h, noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht für die queere Not- und Gemeinschaftsunfterkunft in Berlin-Treptow zum 1.12.2017 oder 2.1.2018



eine*n Heimleiter*in .



Anforderungen:

- abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium oder vergleichbare Befähigung auf Grund der beruflichen Erfahrungen; möglichst mit Leitungserfahrung

- sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch und gerne weiterer Sprachen

- explizite Kenntnisse von LSBTI*-Lebenswelten

- Sensibilität und Kompetenz in BereichenMigration, Flucht, Rassismus und Mehrfachdiskriminierung



Aufgaben:

- Leitung einer Not-und Gemeinschaftsunterkunft mit ca. 120 Plätzen für LSBTI* Geflüchtete,

- Koordination der Umsetzung des Betreuungskonzeptes,

- Leitung und Koordination des MA-Teams der Unterkunft,

- Koordination der verschiedenen Schnittstellenin der Unterkunft und zur Schwulenberatung Berlin,

- Zusammenarbeit mit anderenTeams der Schwulenberatung Berlin sowie staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren.



Wochenarbeitszeit: 39 Stunden (Vollzeit)



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte bis zum 5.11.2017 ausschließlich per Email an jobs@schwulenberatungberlin.de.



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden:

Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin,

Email: info@schwulenberatungberlin.de