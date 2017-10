Neo-Nazi outet sich als schwul

Kevin Wilshaw zeigt dem Channel-4-Reporter seine Nazi-Fanartikel, die ihn mehrere Jahrzehnte seines Lebens begleiteten (Bild: Screenshot Channel 4)

Noch vor wenigen Monaten trat Kevin Wilshaw in Großbritannien offen als Neo-Nazi auf. In einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 4, das am Dienstag veröffentlicht wurde, berichtete er nun von einem Sinneswandel: Weil er selbst schwul ist und zudem jüdische Vorfahren hat, habe er mit seinen Gesinnungsgenossen gebrochen. "Wenn man schwul ist, ist das in der Gesellschaft akzeptiert, aber in dieser Gruppe von Menschen ist das nicht akzeptiert. Ich hatte ein bis zwei Zwischenfälle, bei denen ich als schwul verdächtigt wurde und misshandelt wurde."



Die Erkenntnis kam allerdings recht langsam: Fast vier Jahrzehnte lang war Wilshaw eine der führenden Persönlichkeiten der Neo-Nazi-Szene in Großbritannien. Er organisierte etwa Aufmärsche und ließ sich gerne auch in Nazi-Uniform ablichten (was auf den Britischen Inseln anders als in Deutschland keine Straftat ist). Unter anderem war er in den rechtsextremen Parteien "British National Party" und "National Front" zu Hause.

Direktlink | In dem rund zwölfminütigen Bericht gibt Kevin Wilshaw Einsicht in seine bizarre Welt

Mitleid mit den Opfern seiner Hassattacken hatte er früher offenbar nicht – erst als sich das Blatt gegen ihn wendete, dachte er um: "Ich sah, wie Menschen auf der Straße misshandelt, beschimpft und angespuckt wurden – erst als es auch mir passierte, merkte ich plötzlich, dass das, was ich tat, falsch ist." Auch gegen Juden habe er gerne gehetzt, sich aber nicht damit auseinandergesetzt, dass er der Sohn einer Jüdin ist. Für ihn seien "die Juden" bislang aber lediglich eine gesichtslose Masse gewesen.



Der Aussteiger deutete auch an, dass er als Schwuler nicht alleine in der Neo-Nazi-Szene ist: "Es gibt andere Führungsmitglieder der 'National Front', die erkennbar schwul sind. Niemand sieht aber den Widerspruch, dass es erkennbar schwule Personen gibt, die eine homophobe Organisation anführen. Das ergibt keinen Sinn." (dk)