Bescherung mit Ralf König

Szene aus dem neuen Buch

Heute, 06:05h, noch kein Kommentar

Ralf König hält die Vorweihnachtszeit für die "wahre biblische Plage", wie er auf seiner Homepage schreibt, doch das hat ihn nicht davon abgehalten, einen Weihnachtscomic zu zeichnen. Am Freitag erscheint der 112-seitige Band "Santa Claus Junior" im Hamburger Rowohlt Verlag – nur wenige Monate nach Königs Comic "Herbst in der Hose", in dem es um das schwule Älterwerden ging.



Im Mittelpunkt des neuen Buchs steht diesmal eine Hetera, nämlich Ute, die keine Lust auf Weihnachten hat und sich entschließt, sich in diesem Jahr dem Stress, Kitsch und Kommerz zu verweigern. Sie bleibt einfach gemütlich allein zu Hause und macht nichts.

Der heiße Sohn vom Nikolaus



"Santa Claus Junior" ist ab 20. Oktober 2017 im Buchhandel erhältlich

Doch dann knallt ihr ausgerechnet ein penetrantes Weihnachtsengelchen vor die Balkontür, ein Schneemann weigert sich zu schmelzen, und dann sitzt auch noch plötzlich ein bildhübsches Mannsbild auf ihrem Sofa und behauptet, der Sohn vom Nikolaus zu sein. Es wird unfestlich turbulent mit den ungebetenen Besuchern, aber am Ende gibt es für Ute doch eine schöne Bescherung…



Auch Ralf König selbst verbringt die Weihnachtstage "mit einem Stapel Filmen und vollem Kühlschrank" allein in seiner Wohnung: "In diesen drei Tagen ist selbst in der Kölner Innenstadt mal Ruhe, alle sind verreist oder irgendwo eingeladen oder mit ihrem Familiengedöns beschäftigt, jedenfalls will keiner was von mir, herrlich!" Zu seinem neuen Comic meint er: "Ich weiss, das Weihnachtsthema ist ausgelutscht, sogar Anti-Weihnachtsgeschichten sind ausgelutscht, aber ich hab mich einfach mal ran gewagt, und wer will, geniesse das Büchlein beim friedlichen Verwahrlosen auf dem Sofa."



Der Rowohlt Verlag nennt "Santa Claus Junior" ein "unweihnachtliches Weihnachtsbuch zum Lesen, Lachen und Verschenken" – und macht mit einer PDF-Leseprobe Lust auf mehr. Das Buch zum Preis von zwölf Euro kann bei amazon.de vorbestellt werden. (cw)

Infos zum Buch



Ralf König: Santa Claus Junior. Comic. 112 Seiten. Rowohlt Verlag. Hamburg 2017. 12 €. ISBN: 978-3-499-29082-4