Die älteste Schildkröte der Welt ist schwul

Die berühmte Seychellen-Riesenschildkröte Jonathan unterhält offenbar seit knapp 30 Jahren eine Liebesbeziehung mit einer anderen männlichen Schildkröte, die bislang für ein Weibchen gehalten wurde. Jonathan, der um 1832 aus dem Ei gekrochen ist und damit als ältestes Landtier der Welt gilt, lebt seit seinem 50. Lebensjahr auf dem abgelegenen britischen Überseegebiet St. Helena – und zwar im Garten der Gouverneurs-Residenz.



Wie die britische Zeitung "The Times" berichtet, haben die Pfleger Jonathans "Partnerin", die bislang auf den Namen Frederica gehört hat, wegen Verletzungen ausführlich untersucht und dabei festgestellt, dass es sich bei ihr mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Männchen handelt. "Frederica" war 1991 in den Park gebracht worden, weil der einsame Jonathan damals auf der Insel randalierte – er stieß Bänke um oder störte Cricket-Spiele. Seit der Ankunft von "Frederica" sind die beiden Schildkröten aber unzertrennlich und Jonathan benimmt sich seither. Die Hoffnung in St. Helena war, dass die beiden Schildkröten für Nachwuchs sorgen würden. Jetzt ist klar, warum das nicht geklappt hat.



Jonathan auf der Fünf-Pence-Münze von St. Helena – auf der anderen Seite befindet sich Königin Elisabeth II. Die Münze ist umgerechnet sechs Eurocent wert

In St. Helena, einer Insel von der Größe Liechtensteins mit gerade einmal 4.200 Einwohnern, ist Jonathan praktisch das Nationaltier. Er befindet sich auch auf der Fünf-Pence-Münze des Landes. Zuletzt gab es Berichte, wonach das Tier altersbedingte Beschwerden habe – so leide er an einer Trübung der Augenlinse und habe auch größtenteils seinen Geruchssinn verloren.



Vielleicht könnte das Outing der betagten Schildkröte auch zu einem politischen Umdenken führen: Im letzten Jahr wurde ein Gesetzentwurf zur Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben nach einem öffentlichen Aufschrei wieder zurückgezogen. Nun könnte die Schildkröten-Romanze Ehe-Gegner umstimmen. (dk)