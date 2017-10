Zwei Männer vergewaltigt: Berliner Polizei sucht Verdächtigen

Dieser Mann wird von der Polizei wegen Verdachts auf Vergewaltigung gesucht (Bild: Polizei Berlin)

Mit der Veröffentlichung von zwei Bildern sucht die Berliner Polizei nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger: Der abgebildete Matthias Schuck ist dringend verdächtig, im laufenden Jahr im östlichen Stadtteil Hohenschönhausen mindestens zwei junge Männer vergewaltigt zu haben.



Der Gesuchte ist 34 Jahre alt, etwa 1,83 Meter groß und habe "offenbar eine Vorliebe für junge Männer", wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Taten seien nach Einbruch der Dunkelheit in der Nähe zum öffentlichen Personennahverkehr oder in Grünanlagen erfolgt.



Die Kriminalpolizei erbittet Informationen zum Aufenthaltsort des Gesuchten. Außerdem sollen sich Zeugen melden, die Kontaktpersonen von Schuck kennen. Die Beamten erhoffen sich auch Informationen, an welchen Orten sich der Gesuchte gerne aufgehalten hat oder aufhält.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-973305, per Fax unter der Nummer (030) 4664-973199 oder per E-Mail unter hingegen sowie jede andere Polizeidienststelle. (pm/cw)