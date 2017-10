Sam Smith kommt nach Deutschland

Heute, 14:12h, noch kein Kommentar

Der britische Popstar Sam Smith hat am Freitag eine Europatournee für das nächste Jahr angekündigt. Im März und Anfang April wird er zunächst durch England, Schottland und Irland touren, bevor er auf den Kontinent kommen wird. Neben Konzerten in Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Paris, Antwerpen, Amsterdam, Wien, Zürich, Mailand, Verona, Barcelona, Madrid und Lissabon wird der 25-Jährige auch in Berlin, Hamburg und Köln auftreten. Die drei deutschen Konzerte finden vom 25. bis 28. April statt.



Im September hatte Smith seinen Fans im Rahmen einer Reihe von exklusiven Konzerten in London, New York, Los Angeles und Berlin einen ersten Vorgeschmack auf seine neuen Songs gelieifert. Das mit großer Spannung erwartete zweite Album, "The Thrill Of It All", wird weltweit am 3. November durch Capitol Records/Universal veröffentlicht.

Smith, der im Frühjahr 2014 als bislang einziges Studioalbum "In the Lonely Hour" veröffentlicht hatte, outete sich praktisch zu Beginn seiner Karriere im Video zum Song "Leave Your Lover", in dem er zeigte, dass er unglücklich in einen Mann verliebt ist (queer.de berichtete). Kurze Zeit später sprach der damals 22-Jährige in Interviews erstmals offen über seine Homosexualität (queer.de berichtete).



Der 1992 in London geborene Künstler gehörte mit seinem Debüt sofort zu den populärsten britischen Sängern und wurde mit Preisen überschüttet. So war er 2015 der große Sieger bei den amerikanischen Grammys (queer.de berichtete). Im selben Jahr nahm er auch den Titelsong zum James-Bond-Film "Spectre" auf. Für das Lied erhielt er einen Oscar – Smith widmete seinen Sieg der LGBTI-Community (queer.de berichtete). (dk)

Direktlink | Sam Smith trat mit seiner neuesten Single "Pray" in der amerikanischen Show "Saturday Night Live" auf

Konzertze von Sam Smith in deutschsprachigen Regionen



25.04.2018 (Mi.): Berlin, Mercedes-Benz Arena

27.04.2018 (Fr.): Hamburg, Barclaycard Arena

28.04.2018 (Sa.): Köln, Lanxess Arena

08.05.2018 (Di.): Wien, Stadthalle

09.05.2018 (Mi.): Zürich, Hallenstadion