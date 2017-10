Heimlich verliebt in den besten Freund

Thor und Kristján sind engste Freunde – doch Kristján erhofft sich noch mehr (Bild: Join Motion Pictures)

Thor und Kristján leben in Borgarfjörður eystri, einem abgelegenen Fischerdörfchen in Island, und sind beste Freunde. Weil zu Hause meistens dicke Luft herrscht – Thor muss sich mit seinen älteren Schwestern herumärgern, Kristján mit seinem ständig betrunkenen Vater -, sind die Jungs am liebsten draußen unterwegs. Sie vertreiben sich die Zeit beim Fischefangen und beim Rumhängen auf dem Schrottplatz.



Als sich Thor in die hübsche Beta verknallt, hilft Kristján ihm natürlich, dem Mädchen näher zu kommen. Doch allmählich muss sich Kristján eingestehen, dass seine Zuneigung zu Thor mehr als nur Freundschaft ist. In dem kleinen Dorf, in dem nichts lange geheim bleibt und Schwulsein noch etwas Ungeheuerliches hat, stellt das die Beziehung der beiden Jungs auf eine harte Probe…

Sexuelles Erwachen in einem isländischen Dorf



Die Edition Salzgeber hat "Herzstein" in einer deutschen Synchronfassung auf DVD veröffentlicht

Der isländische Regisseur Guðmundur Arnar Guðmundsson wurde für seine Kurzfilme weltweit auf Festivals gefeiert und mit über 50 Preisen ausgezeichnet. In seinem Langfilmdebüt "Herzstein" erzählt er von der innigen Kameradschaft zweier Jungen und vom sexuellen Erwachen, das die Freunde in unterschiedliche Richtungen führt.



Die Weite der isländischen Natur, die der norwegische Kameramann Sturla Brandth Grøvlen ("Victoria") mit atemberaubenden Bildern einfängt, ist ein Fluchtraum für die Jugendlichen vor der reglementierten Welt der Erwachsenen, aber auch ein Abbild von Kristjáns Isolation.



Für sein vielschichtiges Porträt einer unbändigen und zugleich schwer verletzlichen Freundschaft wurde Guðmundsson 2016 in Venedig mit dem Queer Lion geehrt. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD



Herzstein. Spielfilm. Dänemark/Island 2016. Regie: Guðmundur Arnar Guðmundsson. Darsteller: Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir, Katla Njálsdóttir. Laufzeit: 129 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, isländische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber.