Neue LSVD-Kampagne gegen Rechtspopulismus

Protest gegen AfD & Co. beim CSD 2016 in Düsseldorf (Bild: Norbert Blech)

Heute, 17:47h, noch kein Kommentar

Rechtspopulismus ist längst in Deutschland angekommen. Mit diffamierenden Kampfbegriffen und faktenfreien Kampagnen wird auch Stimmung gegen LGBTI gemacht. Das neue bundesweit agierende Projekt "Miteinander stärken. Rechtspopulismus entgegenwirken" des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD) möchte Aktivisten und Fachkräfte aus der Community sowie Bündnispartner stärken und mit ihnen gemeinsam Strategien für gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt entwickeln. Hierzu fand am Samstag der Auftakt mit einem regionalen Vernetzungstreffen im Neuen Rathaus Leipzig statt.



Das Projekt "Miteinander stärken" soll mit dazu beitragen, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans und intergeschlechtliche Menschen als gleichberechtigt und gleichwertig akzeptiert und anerkannt werden. Gleichzeitig möchte es zusammen mit Partnern aus der Antirassismusarbeit, aus migrantischen Organisationen und aus vielen weiteren zivilgesellschaftlichen Initiativen Gegenstrategien entwickeln und Vernetzungsprozesse anstoßen.



"Von einer demokratischen und offenen Gesellschaft profitieren alle", heißt es in einer Pressemitteilung des LSVD zum Projektauftakt. "Sie schafft die Voraussetzung dafür, jederzeit, an jedem Ort, ohne Angst und Anfeindung verschieden sein zu können."

Neue Kooperationen und Bündnisse gesucht

In regionalen Workshops, Konferenzen und bundesweiten Foren sollen menschenfeindliche Parolen analysiert, effektive Gegenstrategien diskutiert und neue Kooperationen und Bündnisse geschlossen werden. Das Projekt richtet sich an alle, die sich für demokratische Grundwerte und gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren: Vereine und Verbände, Gewerkschaften und Unternehmen, Medien, Wissenschaft, Kultur und Sport, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, migrantische und antirassistische Initiativen, Fachkräfte aus der Jugend-, Familien- und Bildungsarbeit und die LGBTI-Community.



Das Projekt "Miteinander stärken" wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!". Das nächste regionale Vernetzungstreffen findet am 9. Dezember in Mannheim statt. Mehr Infos auf miteinander-staerken.de. (cw/pm)