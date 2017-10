Genau wie Joachim Król aus Herne ist seine Figur des Kriminalhauptkommissars Lutter ein waschechter Ruhrpottler, seine Stärken sind intuitive Menschenkenntnis, ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, Hartnäckigkeit und ein Faible für unkonventionelle Methoden (Bild: Pandastorm)

Heute, 09:27h, noch kein Kommentar

Joachim Król ist Lutter. Genau wie der charmante Charakterdarsteller aus Herne ist seine Figur des Kriminalhauptkommissars Lutter ein waschechter Ruhrpottler und bodenständiger Sympathieträger. In der gleichnamigen ZDF-Krimiserie (2007 – 2010) dreht sich fast alles um Essen, Rot-Weiss (Deutscher Fußballmeister 1955!) und Pommes Schranke. Ach ja, ein paar Verbrechen geschehen natürlich auch in der Ruhrmetropole, und die haben's ziemlich in sich.



Lutters besondere Stärken sind seine intuitive Menschenkenntnis, sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, seine Hartnäckigkeit und ein Faible für unkonventionelle Methoden, was ihm gelegentlich Ärger mit seinem Vorgesetzten einbringt. Nach Felmy als Haferkamp und George als Schimmi setzt also Król mit seinem Lutter dieses Mal echte Ruhrpott-Akzente, und wie selbstverständlich ermittelt er zwischen Bolz- und Golfplatz und zwischen Frittenbude und Gourmettempel.



Nicht nur der erste Episodentitel "Essen is' fertig" lässt die mehrdeutige, humorvolle Handschrift der Autoren erkennen (Lutter über die Geheimloge "Essener Kreis": "…Illuminati für Schichtarbeiter…"). Wenn Lutter nicht gerade mit den Fußballkumpels in seiner Stammkneipe unter seiner Wohnung bei ein paar Bierchen über die Vorzüge der Blutgrätsche diskutiert, führen ihn seine Mordermittlungen vom Kumpelmilieu bis in die High Society bzw. höchsten Etagen der Finanzpaläste und Kommunalpolitik.

540 Minuten fabelhafte Unterhaltung



"Lutter – Die Gesamtedition" ist am 13. Oktober 2017 auf DVD erschienen

Ihm zur Seite steht zunächst sein jüngerer Partner Bergmann (Lucas Gregorowicz), der gegensätzlicher nicht sein könnte, hegt er doch eine besondere Schwäche für schnelle Autos, solvente Damen aus gehobenen Kreisen und den eher polizeiuntypischen Golfsport. Braucht Lutter aber Undercover-Ermittler, setzt er auch schon mal gerne seine beiden "Sidekicks" Sunny und Höcki (Jochen Nickel, Timo Dierkes) aus der Altherrenmannschaft ein… Wunderbar sind auch die liebevollen Frotzeleien zwischen Lutter und den beiden: Höcki "Torwarte und Linksaußen sind Verrückte – genau wie Lutter!"



Neben Król, Gregorowicz, Nickel und Dierkes waren auch weitere gut aufgelegte Malocher auf Schicht in Essen: Matthias Koeberlin als KOK Michael Engels, Sascha Laura Soydan als Staatsanwältin Jale Deniz und Sandra Borgmann als Pathologin Sina Kaschinski gehören unter anderem zur lutterschen Belegschaft, aber auch "Leiharbeiter" wie Maja Maranow, Susanne Uhlen, Mareike Carrière, Ulrike Krumbiegel, Cosma Shiva Hagen, Jürgen Tarrach, Armin Rohde, Charles Brauer, Uwe Kockisch, Michael Hannemann, Thomas Meinhardt, Tilo Prückner, Ralf Richter und viele andere verdienten bei "Lutter" ihre Kohle – und das ZDF zahlte natürlich gerne die Zeche..



Erfreulicherweise ist nun erstmalig die Gesamtedition des beliebten Ruhrpott-Krimis "Lutter" mit 540 Minuten fabelhafter Unterhaltung erschienen. Wer also die Serie im TV verpasst hat, kann sich nun endlich bei allen sechs clever konstruierten Fällen als Co-Ermittler bewähren. (cw/pm)

Wir verlosen vier DVD-Boxen

Für die User von queer.de haben Pandastorm Pictures sowie die Agentur Glücksstern PR freundlicherweise vier DVD-Boxen "Lutter – Die Gesamtedition" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 30. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.