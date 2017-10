Dubai: Drei Monate Haft für versehentliche Berührung

Jamie Harron zeigte auf seiner Facebook-Seite vor seiner Verhaftung noch Bilder vom Strandleben in Dubai



Ein 27-jähriger Elektriker aus Schottland ist von einem Gericht zu drei Monaten Haft wegen unzüchtigen Verhaltens verurteilt worden, weil er einen Mann aus Jordanien in einer überfüllten Bar an der Hüfte berührt hatte – laut eigenen Angaben aus Versehen, um seinen Drink nicht zu verschütten. Das teilte die Organisation "Detained in Dubai" mit, die sich für im Emirat verhaftete Ausländer einsetzt. Jamie Harron war wegen des Vorfalls am 15. Juli verhaftet worden, verbrachte fünf Tage im Gefängnis und durfte daraufhin Dubai nicht verlassen (queer.de berichtete).



Laut "Detained in Dubai" erklärte Harron, er sei "wütend, enttäuscht und voller Angst, was als nächstes passiert". Man werde Berufung gegen das Urteil einlegen, solange werde Harron auf freiem Fuß bleiben. "Ich habe meinen Job verloren, ich könnte ins Gefängnis kommen – und das alles nur wegen eines zweitägigen Kurzurlaubs. Das ist unglaublich. Ich kann noch immer nicht richtig begreifen, was passiert ist." Laut Medienberichten musste Harron bereits mehr als 40.000 Euro an Anwalts- und sonstigen Kosten wegen des Prozesses aufbringen.

Direktlink | Auf Youtube bedankt sich Jamie Harron für die Unterstützung aus seiner Heimat

In Großbritannien ist die Nachricht von der Verurteilung scharf kritisiert worden. Die Eltern beklagten in den Medien, dass die britische Botschaft ihrem Sohn nicht geholfen habe und kritisierten auch die Behörden von Dubai scharf. Ihrem Sohn dürfen sie deshalb nicht vor Ort zur Seite stehen: "Seine Eltern dürfen ihn nicht besuchen, weil auch sie mit einem Fuß im Gefängnis stehen würden, denn es ist in diesem Zusammenhang den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten, die Regierung zu kritisieren", so "Detained in Dubai".

Beschuldiger arbeitet für deutsche Firma Neuman & Esser

Der Jordanier, der den Schotten wegen der homosexuellen Berührung angezeigt hat, heißt Emad Tabaza und leitet in der Region die Geschäfte des deutschen Öltechnologieunternehmens Neuman & Esser. Seine Firma verteidigte ihren Manager und behauptete, mehrere Zeugen hätten die Tat bestätigt.



Tabaza hat zwar die Klage Anfang Oktober fallengelassen, allerdings hat die Staatsanwaltschaft – wie in Dubai oft üblich – trotzdem weiterermittelt. Die Anwälte des Schotten behaupten, Tabaza habe am fraglichen Abend "ein Machtspiel vor seinen Kollegen" zum Besten gegeben. Der reiche Manager habe zu Harron gesagt: "Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich werde dafür sorgen, dass Sie abgeschoben werden." Die Anwälte haben angekündigt zu prüfen, ob der Manager in einem Zivilverfahren außerhalb des Landes belangt werden kann.



Harron ist bereits zusätzlich zu einer Haftstrafe von 30 Tagen verurteilt worden, weil er eine "beleidigende Geste" gemacht haben soll, bei einem Gerichtstermin nicht erschienen sei und Alkohol getrunken hat. "Detained in Dubai" erklärte jedoch, er sei nicht über den Gerichtstermin informiert worden. Außerdem sei es unfair, Ausländer wegen des Alkoholverbots zu belangen, da diese ja legal in Bars trinken dürften. Harron wies zudem zurück, eine beleidigende Geste gemacht zu haben.



In Dubai, wie auch in anderen Teilen der Vereinigten Arabischen Emirate, kann homosexuelles Verhalten schwer bestraft werden. Für Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit drohen Haftstrafen, im Extremfall droht Schwulen für Sex sogar die Todesstrafe nach Scharia-Recht. (dk)