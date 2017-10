Werbung mit doppeltem Coming-out

Standbild aus dem Werbespot: Mutter und Sohn auf dem Sofa

Eine nur 20 Sekunden lange Werbung des deutschen Discounters TEDi sorgt in sozialen Netzwerken für kontroverse Diskussionen. In dem Spot offenbart ein etwas schüchtern wirkender Mann seiner Mutter, dass er schwul ist. Die ältere Dame, die mit ihm auf einem Sofa sitzt, meint daraufhin mit tiefer Stimme: "Macht nichts, ich bin dein Vater." Anschließend werden eine LED-Lichtbox und Bilderrahmen angepriesen.

"Wundervoll amüsant" oder "Top-Werbung", lauten einige Reaktionen zu dem Clip mit dem Titel "Mama" auf der TEDi-Facebookseite. Andere User übten dagegen heftige Kritik: "Ich finde es sehr diskriminierend und [es] verspottet die Gleichstellung!", heißt es in einem Kommentar. "Schwul ist nicht das neue Cool und auch kein geiles Marketingkonzept", schrieb ein anderer User. Gefragt wurde auch: "Was hat das Outing eines homosexuellen Menschen mit euren Produkten zu tun?"



Der Discounter mit rund 1.500 Filialen in ganz Europa reagierte mit einer Klarstellung: "TEDi ist ein junges und weltoffenes Unternehmen", heißt es in einem Kommentar auf der Facebookseite. "Mit unseren neuen Werbespots wollen wir niemanden verspotten, sondern moderne Alltagsszenen mit einer überraschenden Wendung erzählen – und außerdem auf unser vielfältiges Sortiment hinweisen. Und auch in unserem Unternehmen haben wir eine große Vielfalt: Bei uns arbeiten Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, Religionen und sexueller Orientierungen, die wir selbstverständlich alle akzeptieren." (cw)