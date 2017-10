Sam Smith: "Fühle mich genauso als Frau wie als Mann"

Auf Instagram veröffentlicht Sam Smith gerne Bilder, in denen er sich in nicht ganz geschlechtskonformer Kleidung zeigt (Bild: Instagram / Samsmithworld)

Der schwule Sänger Sam Smith sieht sich selbst nicht als cisgender an: In einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit der Londoner Zeitung "The Sunday Times" erklärte der 25-Jährige: "Ich weiß nicht, wie man das nennen würde, aber ich fühle mich genauso als Frau, wie ich ein Mann bin."



Schon früh habe er so empfunden: Als Junge sei er wesentlich von Künstlern beeinflusst worden, deren Geschlechtergrenzen fließend waren – als Beispiele nannte er Boy George und Marilyn ("Calling Your Name"), von denen er im Alter von 17 Jahren "besessen" gewesen sei.

Wegen Aussehens gemobbt

"Es gab auch einen Augenblick in meinem Leben, als ich kein einziges männliches Kleidungsstück besessen habe", so Smith. "Ich trug zweieinhalb Jahre lang jeden Tag Schminke in der Schule, das ganze Programm: Augenwimpern, Leggins mit Dr.-Martens-Schuhen und riesigen Pelzmänteln". In der Schule sei er wegen seiner Kleidung gemobbt worden. Die Übergriffe hätten auch nach seinem Schulabschluss nicht geendet, als er aus der englischen Provinz nach London gezogen war. Er sei auf dem Nachhauseweg nahe der St.-Pauls-Kathedrale tätlich angegriffen worden: "Ich hatte gerade meine Arbeit [als Barmann] beendet und meine Klamotten angezogen, als mich jemand in den Brustbereich geboxt hat, wohl wegen meines Aussehens."



Bereits zu Beginn seiner Karriere hatte sich Smith im Jahr 2014 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Seither hat er sich zu einem der populärsten Künstler der Welt entwickelt, dessen Werke zudem von Kritikern hoch gelobt werden. So erhielt er unter anderem mehrere Grammys und für seinen James-Bond-Song sogar einen Oscar.



Smith wird am 3. November sein lange erwartetes zweites Album "The Thrill Of It All" veröffentlichen. Erst vergangene Woche hat der 25-Jährige eine Europatournee angekündigt, für die er Ende April 2018 auch nach Berlin, Hamburg und Köln kommen wird (queer.de berichtete). (dk)