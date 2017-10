LSVD gibt Nominierungen für Respektpreis 2017 bekannt

Raimond Spekking / wikipedia) Zu den Nominierten gehört auch der populäre Youtube LeFloid, der sich immer wieder mit LGBTI-Themen auseinandersetzt (Bild:

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg hat am Dienstag seine Nominierungen für den Respektpreis 2017 bekannt gegeben. Mit dem Preis zeichnet das Bündnis gegen Homophobie, das vom LSVD im Auftrag der Landesantidiskriminierungsstelle organisiert wird, jedes Jahr eine Organisation oder eine Person für ihren herausragenden Einsatz für die Akzeptanz von homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen aus.



Die siebenköpfige Jury des Bündnisses gegen Homophobie hat dieses Jahr drei Personen und eine Kolumne für den Preis nominiert. Dabei handelt es sich um die Berliner Pastorin Dagmar Wagner, die seit Jahren die Gemeinde "baptisten.schöneberg" leitet. Sie kämpfe seit Jahren gegen Homo-"Heilung" und stelle den "Mensch im Mittelpunkt, egal, welchen Hintergrund oder welche Identität(en) er oder sie mitbringt".



Auch die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, eines der zwölf Berliner Bezirke, kann sich Hoffnungen auf den Titel machen: Die SPD-Politikerin Angelika Schöttler setze sich vorbildlich für LGBTI-Rechte ein. So sei etwa ihrem Einsatz zu verdanken, dass im vergangenen Jahr beim Runden Tisch von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften die "Schöneberger Erklärung für Vielfalt und Respekt" verabschiedet wurde, in der sich Vertreter mehrerer Glaubensrichtungen gegen die Ausgrenzung von LGBTI aussprachen (queer.de berichtete). Tempelhof-Schöneberg seit außerdem seit diesem Jahr der erste Berliner Bezirk mit einer Queer-Beauftragten.



Der 30-jährige Psychologie- und Rehabilitationspädagogik-Student Florian Mundt, besser bekannt als Youtuber LeFloid, hat ebenfalls eine Nominierung eingeheimst. Er wende sich in seinem YouTube-Kanal vor allem an junge Menschen und behandle dabei auch viele LGBTI-Themen, in dem er "Hate Speech" kritisiere. Besonders bekannt wurde 2015 sein Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der die CDU-Politikerin ihr "Nein" zur Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben bekräftigte (queer.de berichtete).



Die vergangenes Jahr gestartete "Tagesspiegel"-Kolumne "Heteros fragen, Homos antworten" erhielt auch eine Nominierung. Darin hätten die Autoren mit "allerlei Vorurteilen und Stereotypen aufgeräumt und für Klartext gesorgt", so die Jury.

Preisverleihung am 23. November

Die über 100 Mitglieder des Berliner Bündnisses gegen Homophobie werden in den kommenden Wochen mit einfacher Mehrheit darüber entscheiden, wer den Respektpreis 2017 erhalten soll. Die Preisverleihung, an der auch der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) teilnehmen wird, findet am 23. November im Marshall-Haus auf dem Berliner Messegelände unter dem Funkturm statt.



Die Respektpreis-Jury bestand in diesem Jahr aus Dr. Julia Borggräfe (Messe Berlin), Florencio Chicote (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung), Hendrik Kosche (Jüdische Gemeinde zu Berlin), Annette Pampel (Coca-Cola), Petra Rosenberg (Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg), Bernd Wegner (Berliner Verkehrsbetriebe) und Stefanie Wall (Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg).



Im vergangenen Jahr wurde Gerd Leisegang, der Chef des Berliner Fußballverbandes, mit dem Respektpreis ausgezeichnet (queer.de berichtete). (dk)