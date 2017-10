Früherer Tory-Chef: Umweltverschmutzung macht transsexuell

Während der Regierungszeit von Premierministerin Margaret Thatcher war Norman Tebbit mehrere Jahre lang zunächst Staatssekretär und später Chef der britischen Konservativen. Offenbar hat der 86-jährige Engländer noch immer die gleichen intoleranten Ansichten wie zu dieser Zeit, als die Regierung Section 28, eine Art Homo-"Propangada"-Gesetz für britische Schulen, beschlossen hatte.



Nach dem Ende seiner Parlamentskarriere im Jahr 1992 musste Tebbit erleben, wie Section 28 abgeschafft wurde, ein Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz von LGBTI eingeführt und schließlich im größten Teil des Vereinigten Königreichs die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet wurde. Das verführt ihn offenbar zu verrückten Thesen; er warnte etwa 2013 vor der Ehe für alle mit dem Argument, dass dies Steuerbetrügern helfe – er könne schließlich seinen Sohn heiraten, damit dieser später keine Erbschaftsteuer zahlen müsse.



In einem am Montag veröffentlichten Beitrag für die konservative Zeitung "The Telegraph" versucht der 1992 in den Adelsstand erhobene Politiker zu erklären, warum es Transmenschen gibt. Als er aufwuchs, habe es so etwas schließlich noch nicht gegeben. Was ist heute anders? Tebbit macht "evolutionäre Veränderungen" für die steigende Sichtbarkeit von Transsexuellen verantwortlich. So schreibt er:

Ich weiß nicht, ob die Bevölkerung der Dritten Welt oder von städtischen oder ländlichen Gesellschaften mehr oder wenig betroffen sind.



Man weiß auch nicht, ob nur unsere Gattung oder andere Gattungen, die neben uns existieren, davon betroffen sind. Unser Wissen deutet aber auf einen Auslöser wie Umweltverschmutzung hin, wie es von einigen Wissenschaftlern angenommen wird.

Nun behauptet freilich kein seriöser Wissenschaftler, dass eine Person transsexuell wird, wenn sie mal kurz am VW-Dieselauspuff nuckelt. Wahrscheinlich bezieht sich der Ex-Politiker auf Studien zu bestimmten Fischarten, die wahrscheinlich wegen zu vielen Hormopräparaten im Wasser eher Merkmale des anderen Geschlechts entwickeln können. Das trifft aber nur auf wenige Fischarten zu – und erst recht nicht auf den Menschen.



Der wahre "Auslöser" für eine erhöhte Sichtbarkeit von Transsexuellen ist freilich ein anderer. Es ist der gleiche Grund, warum sich früher Homosexuelle nicht geoutet haben – weil nämlich ein Coming-out mit viel mehr gesellschaftlicher Diskriminierung einher ging als heutzutage. Das ist die Welt, in die Herr Tebbit zurück will. (dk)