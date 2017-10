William Patrick Corgan ist Sänger, Songwriter, Produzent und Frontmann der gefeierten Alternative-Rock-Band The Smashing Pumpkins (Bild: Alpha Pan)

Der Grammy-Gewinner, angesehene Singer-Songwriter und Smashing-Pumpkins-Frontmann, William Patrick Corgan hat sein zweites Soloalbum "Ogilala" veröffentlicht. Das Album, produziert von Rick Rubin und aufgenommen in den Shangri La Studios in Malibu, präsentiert Corgans unvergleichliche Stimme und Melodik auf einer sparsamen, aber zugleich vielfältigen Palette akustischer Gitarren, Klaviermusik und Streichern.



"So lange wie ich zurückdenken kann, konnte ich den Unterschied zwischen Songs, die ich für mich schrieb und Songs, die ich für welche Band auch immer schrieb, nie genau erklären. Und das ist noch immer so, denn sie fühlen sich alle sehr persönlich für mich an, egal aus welcher Zeit oder Ära. Der einzige Unterschied bei den Songs für 'Ogilala' ist, dass sie wenig Verzierung benötigten", sagt Corgan. "Nachdem ich die Songs für Gesang und Gitarre geschrieben hatte, habe ich mich in Ricks Hände begeben und ihm die Entwicklung der Musik überlassen. Normalerweise hätte ich mehr getan und mehr an der Produktion geschraubt, aber stattdessen hat Rick mir die Bürde auferlegt, Live Aufnahmen auf einem molekularem Level abzuliefern. Der Rest war einfach nur eine Reaktion."

Einflussreiche Größe des Alternative Rock



Das neue Album "Ogilala" von William Patrick Corgan ist am 13. Oktober 2017 erschienen

Corgan veröffentlichte bereits im August 2017 vorab seinen brillanten ersten Track "Aeronaut" aus dem neuen Album, der bei allen digitalen Händlern verfügbar ist. "Ogilala" ist digital sowie physisch als CD und als 180 Gramm Gatefold Vinyl erhältlich sein. Eine limitierte Auflage opaqueblauer Vinyle gibt es direkt über Corgans Onlineshop. Und eine limitierte Auflage pinker Vinyle ist bei ausgewähltenn Indie-Händlern erhältlich.



Derzeit macht sich Corgan auf eine Solo-Akustik-Tour durch Nord Amerika, die am 14. Oktober in Brooklyn gestartet ist und am 11. November in Los Angeles enden wird. Bei diesen intimen Performances wird Corgan neben den Songs aus "Ogilala" auch ein zweites Set vorstellen, das Songs aus seinem frühen Werk, aber auch die Jahre als Frontmann der Smashing Pumpkins umfassen wird. (cw/pm)

