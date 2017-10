George Michaels schillernde Karriere umfasst vier Jahrzehnte und 120 Millionen verkaufte Alben (Bild: Chris Cuffaro)

Von Superstar George Michael ursprünglich in den späten Achtzigern aufgenommen, sollte "Fantasy" auf sein zweites Solo-Album, dem mit Multiplatin-ausgezeichneten, globalen Topseller "Listen Without Prejudice Vol.1" kommen. George wollte "Fantasy" außerdem als eine der Lead-Singles veröffentlichen, aber der Track verlor sich irgendwie im Äther. Schließlich fand sich "Fantasy" als B-Seite des US-Releases der Single "Freedom! '90" sowie der 1990er UK-Version der Single "Waiting For That Day" wieder. Als einer seiner Lieblingstracks hatte George "Fantasy" allerdings immer als eigenständige Single veröffentlichen wollen. George Michael spielte "Fantasy" live auf seiner extrem erfolgreichen 1991er "Cover To Cover"-Tour und belohnte seine Fans mit einer Gratis-Kassette des Tracks auf allen Sitzen der Veranstaltungsorte seiner Tour. Über ein Jahrzehnt später performte George "Fantasy" auch auf seiner "25 Live"-Tour.



Anfang 2016 suchte George nach der perfekten Single, um die mit Spannung erwartete Neuauflage von "Listen Without Prejudice Vol.1/MTV Unplugged" zu lancieren und "Fantasy" war seine erste und präferierte Wahl. Er kontaktierte Hit-Macher Nile Rodgers – den einzigen Mann auf dem Planeten, der "Fantasy" mehr Funk verleihen konnte, als es sowieso schon hatte. George und Nile sprachen dieselbe musikalische Sprache, waren sich einig und der Rest ist Geschichte. Das überarbeitete "Fantasy" von George Michael featuring Nile Rodgers ist ein Killer-Track, der im britischen Radio am 7. September weltexklusiv zum ersten Mal gespielt wurde – und es liegt auf der Hand, warum der Song schon immer Georges Favorit war.

Atemberaubender neuer Film über George Michael



Das neue aufgelegte Album "Listen Without Prejudice Vol.1/ MTV Unplugged" George Michael ist am 20. Oktober 2017 erschienen

George Michaels schillernde Karriere umfasst vier Jahrzehnte und 120 Millionen verkaufte Alben. Am 20. Oktober legt Sony Music sein bahnbrechendes zweites Solo-Album "Listen Without Prejudice Vol. 1/MTV Unplugged" neu auf. Ursprünglich 1990 erschienen, wurde "Listen Without Prejudice Vol.1" von George Michael produziert, arrangiert und beinahe komplett im Alleingang geschrieben – und verkaufte sich in Großbritannien noch besser als "Faith". Seine "MTV Unplugged"-Performance wurde 1996 in London aufgenommen und bietet prägende Songs seiner Karriere: von Georges Zeit bei Wham! bis hin zum Solo-Album "Older".



Anlässlich der Neuauflage von "Listen Without Prejudice Vol.1/MTV Unplugged" hat Sony Music in Zusammenarbeit mit Channel 4 und BBC Worldwide das Projekt "Freedom" in Auftrag gegeben: Ein atemberaubender neuer Film, erzählt von George selbst. Die Dokumentation lässt Wegbegleiter wie Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher, Nile Rodgers, die "Freedom '90"-Supermodels (Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz und Linda Evangelista), Mary J. Blige, Tony Bennett, Mark Ronson, Tracey Emin, Jean Paul Gaultier, Kate Moss, Ricky Gervais, James Corden und viele weitere zu Wort kommen. George hat bis Weihnachten 2016 noch selbst an "Freedom" und "Fantasy" gearbeitet – es waren seine letzten Projekte. (cw/pm)

Direktlink | George Michael ft. Nile Rodgers mit "Fantasy"

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Sony Music sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Listen Without Prejudice Vol.1/ MTV Unplugged" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 2. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.