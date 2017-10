Eine neue Serie nimmt Berlins lesbische Szene aufs Korn

Heute, 04:17h, noch kein Kommentar

Ein Jahr als Single in der Berliner Lesbenszene – wie aufregend kann das sein? Die neue Serie "Mixed Messages" von der mehrfach ausgezeichneten Regisseurin Kanchi Wichmann ("Break My Fall") folgt der 36-jährigen Dyke Ren (gespielt von Newcomerin Alana Lake), die gerade von London nach Berlin gezogen ist.



Pro-Fun hat die Serie "Mixed Messages" mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht

Jede der zehn kurzen Episoden gewährt einen interessanten, authentischen und durchaus witzigen Einblick in die Berliner Lesbenszene: erstes bedeutend-unbedeutendes Anbändeln mit einer Sängerin, Speed-Dating-Sessions mit zahlreichen Frauen, Meditations- ''Kurse'' mit begleitender Bondage-Einführung sowie aufschlussreiche Gespräche in der Hängematte mit Frauen, die mehr Interesse als nur an ihrem Tinder-Profil haben.



Zwischen Zweideutigkeit, Verwirrung und dem typischen Zwischen-den-Zeilen-Humor lesbischer Berliner Frauen ist der einzige Ausweg, manchmal ein paar gemischte Nachrichten (''Mixed Messages'') zu senden…



Die Heimkino-Premiere wird am Montag, den 30. Oktober um 20.30 Uhr im Berliner Lichtblick-Kino gefeiert. Regisseurin Kanchi Wichmann ist zur Vorstellung anwesend. (cw/pm)



Vimeo / Queer Cinema TV | Die erste Episode auf Vimeo kostenlos angucken

Infos zur Serie



Mixed Messages. Die komplette erste Staffel. Comedy-Serie. Deutschland 2017. Regie: Kanchi Wichmann. Darstellerinnen: Alana Lake, Cleo Jacobe, Liz Rosenfeld, Elly Clarke, Anja Kümmel, Sadie Lune, Sergina Xuparina, Ann Antidote, Skyler Braeden Fox. Laufzeit: 74 Minuten. Sprache: englisch-deutsche Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional), partiell Englisch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media