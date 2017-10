Frechen: GLOBAL sucht Steuerfachangestellten (m/w)

Heute, 08:50h, noch kein Kommentar





Die GLOBAL Steuerberatungsgesellschaft mbH in Frechen sucht



einen Steuerfachangestellten (m/w).



Ihre Aufgaben:

Bearbeitung der Finanz- und Lohnbuchhaltung mit DATEV für verschiedene Branchen, Größen und Rechtsformen



Ihr Profil:

- Sie haben die Ausbildung als Steuerfachangestellte/r mit gutem Erfolg abgeschlossen

- Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen, insbesondere Excel

- Sie sind digitalen Medien und Technik gegenüber aufgeschlossen

- Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit sind für Sie keine Fremdwörter

- Ihre Arbeitsweise ist von hoher Zuverlässigkeit geprägt



Wir bieten Ihnen:

- Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

- Ein interessantes und breites Betätigungsfeld

- Ein angenehmes Betriebsklima in einem neuen hoch motivierten Team

- Eine attraktive Vergütung



Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an Hintz@Global-StbG.de.



Für Fragen steht Ihnen Herr André Hintz unter Tel. (02234) 57056 gerne zur Verfügung.