CSD Hannover 2018: "Da geht noch was!"

Der CSD Hannover findet auch 2018 wieder an Pfingsten statt (Bild: CSD Hannover)

Am Freitag hat das Organisationsteam des CSD Hannover im "Andersraum" das Motto für 2018 bekannt gegeben. "Da geht noch was!", lautet der Leitgedanke des queeren Politfestivals m nächsten Jahr. "Auch wenn 2017 viel erreicht wurde: Die Gleichstellung der Ehe und die Aufarbeitung von § 175 waren von jeher nur zwei Anliegen der LSBT* Community", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des CSD Hannover.



Gefordert werden unter anderem eine Abschaffung der Diskriminierung von trans Menschen, die Aufnahme eines spezifischen Diskriminierungsverbots in das Grundgesetz, mehr Geld für queere Bildungsprojekte, verbesserte Gesundheitsversorgung, besserer Schutz von queeren Geflüchteten und eine Erfassung von Hassverbrechen. "Insofern wird der CSD Hannover 2018 den Blick nach vorne richten, jedoch nicht ohne Erreichtes zu feiern", so das Organisationsteam.



Der Christopher Street Day Hannover findet auch 2018 wieder an Pfingsten (19. bis 20. Mai) auf dem Opernplatz statt. Bei Demonstration und Straßenfest werden rund 20.000 Besucher erwartet. (cw)