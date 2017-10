Studenten finden heraus: Neuer Mathe-Dozent war Gay-Pornostar

Ruggero Freddi alias Carlo Masi auf dem Cover des Kalenders "Colt Uncut 2017"

Mathematik-Studenten der Universität La Sapienza in Rom haben die frühere Porno-Karriere ihres neuen Dozenten Ruggero Freddi herausgefunden – und öffentlich gemacht. Das große Mediennetzwerk "Republica" berichtete am Donnerstag in einem TV-Beitrag, dass der 41-Jährige einst unter dem Namen Carlo Masi beim bekannten schwulen Pornolabel Colt Studios in Kalifornien unter Vertrag stand.



Facebook | Ruggero Freddi zeigt auf Facebook seine Muskeln

Auf Freddis früheren Job sind die Studenten durch ein privates Facebook-Video gestoßen, in dem sich der Dozent mit freiem Oberkörper beim Bodybuilding zeigt. Der Clip wurde in der vergangenen Woche zum Hit nicht nur auf dem Campus. Dass bei fast 100.000 Aufrufen ein aufmerksamer schwuler Pornofan die neue Uni-Lehrkraft wiedererkannte, erstaunt nicht wirklich.

Stolz auf beide Karrieren



Profilbild von Carlo Masi auf der Colt-Homepage (Bild: Colt Studios)

Medien gegenüber reagierte Ruggero Freddi gelassen auf die Enthüllung seiner Vergangenheit: "Es war nicht wirklich ein Geheimnis", meinte er gegenüber "Republica". Seine Pornokarriere habe er 2013 beendet und anschließend Mathematik studiert. Zuvor machte er bereits einen Abschluss in Technischer Informatik. Zurzeit schreibt der 41-Jährige neben dem Lehrauftrag an seiner Doktorarbeit.



"Ich bin stolz auf meine beiden Karrieren", sagte Freddi gegenüber "Gay Star News". "Beide spiegeln einen Teil meiner Persönlichkeit wider. Ich war froh, dass ich gut aussah und die Welt das bemerkte. Ich bin sehr froh, dass die Welt auch mitbekommt, dass ich ein kluger Kerl bin."



Die ehemals päpstliche Universität habe bislang nicht auf seine Pornovergangenheit reagiert, sagte Ruggero Freddi. Allerdings habe er am Freitag auch keine Vorlesung gehabt. Privat lebt er in einer elfjährigen Beziehung und ist verlobt.



Seinen Studenten tritt Ruggero Freddi im Anzug gegenüber

Auf der Colt-Homepage wird Carlo Masi als unbeschnittener 24-Jähriger mit 22,6 Zentimetern vorgestellt. In insgesamt zwölf Filmen hat er mitgespielt, darunter "Naked Muscles: The New Breed", "Wide Strokes" oder "Hot Bods". Trotz der beendeten Pornokarriere griff das Label für den Titel des diesjährigen "Colt Uncut"-Kalenders auf ein altes Foto von ihm zurück. (cw)