"Als ich Amanda wurde" ist bei dtv erschienen

Amanda Hardy hieß nicht immer Amanda. Früher war sie Andrew. Jetzt hat sie endlich die Operationen hinter sich und ist auch biologisch ein Mädchen. Bei ihrem Vater in Tennessee, wo niemand sie kennt, möchte sie ein neues Leben beginnen.



Zunächst scheint das auch zu klappen: Plötzlich gibt es Freundinnen statt Mobbing und bewundernde Blicke von Klassenkameraden. Doch dann verliebt sich Amanda. So richtig. Mit Grant erlebt sie eine wunderschöne Zeit. Er vertraut ihr und eigentlich will Amanda auch ihm vertrauen und ihm von ihrem früheren Leben erzählen. Nur wie? Amanda setzt auf Zeit – ein gefährliches Spiel…



Die Autorin von "Als ich Amanda wurde", Meredith Russo, lebt mit ihrer Frau und ihren zwei Kindern in Chattanooga/Tennessee. Ihre eigenen Erfahrungen als trans Frau hat sie in ihr Debüt einfließen lassen. Wie ihre Protagonistin Amanda ist auch Meredith Russo ein großer Star-Wars-Fan und verbringt ihre Freizeit gerne mit Comics und Videospielen. (cw/pm)

Wir verlosen fünf Bücher

Für die User von queer.de hat die dtv Verlagsgesellschaft freundlicherweise fünf Bücher "Als ich Amanda wurde" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 5. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.