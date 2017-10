Kevin Spacey outet sich als schwul

Maryland GovPics / wikipedia) Kevin Spacey ist zweifacher Oscar-Preisträger. Bekannt ist er unter anderem durch seine Rolle als machthungriger Politiker Francis "Frank" Underwood in der Netflix-Serie "House of Cards" (Bild:

Der US-Schauspieler Kevin Spacey hat sich am Sonntagabend als schwul geoutet. "Ich weiß, es gibt da draußen Geschichten über mich, die von der Tatsache befeuert wurden, dass ich mein Privatleben so sehr abschirme", schreibt der 58-jährige "House of Cards"-Star in einer Twitter-Botschaft. "Diejenigen, die mir am nächsten stehen, wissen, dass ich in meinem Leben Beziehungen mit Männern und Frauen hatte."



Er habe immer wieder andere Männer geliebt und romantische Begegnungen mit ihnen gehabt, heißt es weiter in Spaceys Tweet. Dann stellt er klar: "Ich habe nun entschieden, als schwuler Mann zu leben."



Anschuldigungen von Anthony Rapp

Ganz freiwillig kommt das Coming-out nicht. Der Schauspieler reagierte damit auf Missbrauchsvorwürfe durch seinen Kollegen Anthony Rapp. Der "Star Trek"-Darsteller hatte gegenüber BuzzFeed erklärt, Spacey habe ihn 1986 auf einer Party betrunken auf ein Bett gelegt und sei dann auf ihn geklettert. Er habe jedoch rechtzeitig flüchten können. Rapp war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, Spacey, damals noch ein wenig bekannter Broadway-Schauspieler, 26 Jahre.



Auf Twitter erklärte Kevin Spacey, er sei zutiefst entsetzt, könne sich aber nicht den mutmaßlichen Vorfall erinnern: "Wenn ich mich so verhalten habe, wie er es beschreibt, schulde ich ihm eine aufrichtige Entschuldigung."



Gerüchte über die Homosexualität des Schauspielers gab es seit Jahrzehnten. Spacey wies sie jedoch immer wieder zurück. Noch 2010 behauptete er gegenüber einem Journalisten: "Ich lebe keine Lüge" (queer.de berichtete). (cw)