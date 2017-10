Gay Games 2022 in Hongkong

Heute, 21:19h, noch kein Kommentar

Die elften internationalen Gay Games finden 2022 in Hongkong statt. Das entschieden die Mitglieder der Federation of Gay Games am Montag auf einer Versammlung in Paris. Zur Auswahl standen noch Guadalaja in Mexiko und die US-Hauptstadt Washingon D.C., nachdem in einer Vorabauswahl mehrere weitere US-Städte ausgeschieden waren: Austin und Dallas in Texas, Denver in Colorado sowie Salt Lake City und San Francisco.



Ein Team aus Inspekteuren mit Mitgliedern aus Australien, Deutschland, Kanada und den USA hatten alle Finalisten vor der Entscheidung für mehrere Tage besucht und Sport- und Szenestätten besucht. Einige weitere US-Städte sowie Kapstadt und Tel Aviv hatten zudem zuvor ihre ursprüngliche Bewerbung für die queere Olympiade zurückgezogen.



Im nächsten Jahr finden die Spiele in Paris statt, nachdem sie 2014 in Cleveland in Ohio und 2010 in Köln abgehalten wurden. In der französischen Metropole werden zwischen dem 4. und 12. August 15.000 Teilnehmer aus 70 Ländern zu 36 Sportwettbewerben, etlichen Kulturveranstaltungen sowie internationalen Konferenzen erwartet. Die Vergabe nach Hongkong dürfte das internationale Profil der Reihe zusätzlich verstärken.



1982 waren die Spiele in San Franciso von Tom Waddell, einem schwulen olympischen Zehnkämpfer, ins Leben gerufen worden und hatten schnell internationales Interesse geweckt. Neben der Metrople an der US-Westküste hatten auch Vancouver, New York, Amsterdam, Chicago und Sydney die Ehre, die Spiele mit zuletzt je über 10.000 Teilnehmern auszurichten.

Erfolgreiche Sportreihen mit Ausnahmen

Auch wenn die Gay Games für die regionalen Veranstalter oft mit Verlusten endeten, gelten die um umfangreiche Kultur-, Politik- und Fun-Programme ergänzten Wettkämpfe für Profis und Amateure als beliebtes Angebot zur weltweiten Vernetzung.



Zugleich stehen die Gay Games vor allem in Paris unter dem Druck, den negativen Eindruck zu bekämpfen, den die Abspaltung OutGames hinterlassen hat. Die 2006 in Montreal, 2009 in Kopenhagen und 2013 in Antwerpen abgehaltenen Konkurrenz-Spiele hatten in diesem Sommer in Miami für einen Skandal gesorgt, als die Veranstalter große Teile des Programms wenige Stunden vor Beginn absagten – Sportler aus aller Welt erfuhren davon oft erst nach ihrer Ankunft (queer.de berichtete). Stadt, Szene und Ehrenamtliche stemmten zwar ein Notprogramm, die OutGames dürften aber für immer beschädigt sein.



Der Erfolg der eigentlichen Gay Games hatte dennoch weitere erfolgreiche Wettbewerbsreihen ermöglicht, darunter die Eurogames, die jährlich außerhalb von Gay-Games- und OutGames-Jahren abgehalten werden. 2019 ist Rom an der Reihe, 2020 folgt Düsseldorf (queer.de berichtete). Die 1992 in den Niederlanden gestarteten Euro-Spiele hatten bereits mehrfach in Deutschland stattgefunden: 1995 in Frankfurt, 1996 in Berlin, 2001 in Hannover und 2004 in München.