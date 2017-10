Alice Weidel und David Berger zu Miss und Mister Homophobia gewählt

Die lesbische Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel und der schwule Blogger und Theologe David Berger sind die diesjährigen Miss und Mister Homophobia. Das bestimmten die Anhänger der Aktivisten-Truppe "Enough is Enough" (EiE) in einer Online-Abstimmung.



Die privat und ehrenamtlich organisierte Initiative hatte am 19. Oktober ihre Follower in sozialen Netzwerken im dritten Jahr in Folge dazu aufgerufen, die nach ihrer Meinung homophobsten Menschen in Deutschland zu wählen. Bereits zuvor waren sie gebeten worden, Frauen und erstmals auch Männer als Kandidaten vorzuschlagen. Die Spitzenplätze in der Vorentscheidung belegten Berger, Weidel, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die AfD-Politiker Beatrix von Storch und Alexander Gauland sowie Hedwig von Beverfoerde, die u.a. als Organisatorin der "Demo für alle" bereits 2015 und 2016 zur "Miss Homophobia" gewählt worden war (queer.de berichtete).



An der finalen Abstimmung zum "Titel der Schande" nahmen laut "Enough is Enough" 9.339 Menschen teil. Mit 31,66 Prozent der abgegebenen Stimmen gewann David Berger haushoch – der umstrittene Publizist, der sich gerne in der Opferrolle sieht, hatte allerdings auch selbst zu einer Stimmabgabe für ihn aufgerufen. Auf Alice Weidel entfielen immerhin noch 19,85 Prozent aller Stimmen. Mit 15,24 Prozent landete Vorjahressiegerin von Beverfoerde auf dem dritten Platz. 13,9 Prozent aller Stimmen bekam die Bundeskanzlerin, Beatrix von Storch noch 9,92 und Alexander Gauland 9,43 Prozent.

Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung

"Die deutsche und internationale LGBTI*-Community lebt von Solidarität mit- und untereinander", erklärte EiE-Mitgründer Marco Schenk zu dem Abschneiden selbst homosexueller Kandidaten bei der Wahl. "Den allermeisten von uns ist bewusst, dass man eine Diskussion über Homo- und Transphobie nicht führen kann, ohne gleichzeitig über andere Formen von Diskriminierung zu reden. Egal ob sie sich gegen Frauen, Migranten, Behinderte, Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* oder andere marginalisierte Gruppen richtet, es ist und bleibt immer gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit!" Die Wahl von Berger und Weidel beweise "einmal mehr, dass die deutsche LGBT*-Community diese übergreifende Solidarität einfordert und als wichtigen Bestandteil ihres gedanklichen Grundgerüsts begreift".



Aktivisten und Anhänger von "Enough is Enough" beim Kölner CSD 2016. Abseits der Pride-Saison ist die Truppe vor allem bei Facebook aktiv. Bild: nb

Zu Berger und Weidel ergänzte Schenk: "Kann man als lesbische Frau im Vorstand einer Partei agieren, deren andere Mitglieder immer wieder mit homophoben Äußerungen Schlagzeilen machen? Kann man als schwuler Mann einen Blog betreiben, in dem Texte veröffentlicht werden, in denen die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindesmissbrauch verquickt wird?" Die Abstimmung habe dazu "eindeutige Antworten gefunden", so Schenk: "Natürlich ist auch das ein weiterer Hinweis darauf, dass wir vermehrt über Diskriminierung innerhalb der LGBTI* Community diskutieren können." (nb/cw)