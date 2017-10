Erfolgreich wie nie: Im Jahr seines 65. Geburtstages erreichte Roland Kaisers letzter Megahit "Warum hast du nicht nein gesagt?" mit Maite Kelly Goldstatus (Bild: Sandra Ludewig)

Zu einer Zeit, zu welcher andere an die Rente denken, erlebt Roland Kaiser einen weiteren Karrierehöhepunkt. Im Jahr seines 65. Geburtstages erreichte sein letzter Megahit "Warum hast du nicht nein gesagt?" mit Maite Kelly Goldstatus, auf YouTube wird das Video täglich tausende Male angeklickt und weist bereits über 55 Millionen Klicks auf. Damit ist der Song DER große Streaminghit im Schlagersegment. Sein vorletztes Album "Seelenbahnen" (2014) und die Single "Warum hast du nicht nein gesagt" befinden sich auf Platinkurs, sein letztes Album "Auf den Kopf gestellt" (2016) ist auch bereits vergoldet.



Die Livekonzerte Roland Kaisers sind landauf, landab ausverkauft. Allein nach Dresden holt der Sänger jährlich 50.000 Menschen auf die Elbwiesen, die er mit seinen vier "Kaisermania"-Open-Airs im Rahmen der Filmnächte am Elbufer begeistert. Die Karten dafür verkaufen sich binnen weniger Stunden aus. Nun legt Roland Kaiser ein neues Studioalbum vor unter dem Titel "stromaufwärts – kaiser singt kaiser" – eine Neuinterpretation seiner größten Hits und mit zwei brandneuen Titeln.



Einer der bedeutendsten Vertreter der deutschsprachigen Musik blickt noch einmal zurück und schwimmt den Strom, der ihn auf diesen Zenit seiner über 43-jährigen Karriere schwemmte, aufwärts zu seinen Quellen. Und nimmt noch einmal 14 seiner größten Hits in neuem, heutigem Gewand auf. Dennoch legt Roland Kaiser hier nicht einfach ein Best of Album vor. Nein, der musikalische Leiter Alex Wende verpackt seine Songs wie "Dich zu lieben", "Alles was du willst", "Joana" und natürlich "Santa Maria" in ein modernes Soundgewand. Abwechslungsreich aber unverwechselbar Kaiser. Da kommt "Manchmal möchte ich schon mit dir" im Bossa-Nova-Rhythmus daher, "Schach Matt" als gefühlvolle Ballade, "Santa Maria" mit Country-Klängen oder "Ich glaub es geht schon wieder los" als Danceversion.

Bewegende Reise zurück an die Quellen seiner Laufbahn



Das neue Album "stromaufwärts – kaiser singt kaiser" von Roland Kaiser ist am 20. Oktober 2017 erschienen

"Es war eine sehr bewegende Reise zurück an die Quellen meiner musikalischen Laufbahn – immer stromaufwärts, da muss man manchmal rudern, manchmal geht es mit geblähten Segeln voran. Ich spiele meine Stücke ja bereits live oft in neuen Arrangements, denn ich möchte meinem Publikum immer wieder Neues, Überraschendes bieten und nicht immer nur das, was erfolgreich war, wiederholen. Meine Titel jetzt noch einmal ganz neu zu erleben, war unglaublich inspirierend für mich", beschreibt Kaiser die Arbeit an seinem neuen Album.



Und auch zwei ganz neue Titel hält Roland Kaiser auf dieser Best of, die keine Best of ist, bereit. Mit "Entschuldigung für nichts" sinniert der Sänger über das Auf und Ab des Lebens. "Ich wollte über jemanden singen, der sein Leben gelebt hat, mit allen Hochs und Tief, zu seinen Fehlern steht und sich aller Widrigkeiten zum Trotz selbst treu bleibt", beschreibt Kaiser seinen neuen Song. Die erste Single wird mit dem brandneuen Song "Wir geh'n durch die Zeit" ausgekoppelt, ein Titel, der die Zweisamkeit, die sich über sehr lange Zeit bewährt, reflektiert. Eine Liebeserklärung an eine glückliche Partnerschaft, in welcher man seinen Gefühlen treu bleibt.



In die Sondereditionen von "stromaufwärts" findet auch die Aufzeichnung von Roland Kaisers Konzert mit der Dresdner Philharmonie zur Neueröffnung des Kulturpalastes in Dresden 2017 Eingang. Die Premium Edition als Doppel CD im hochwertigen Digipack enthält ebenfalls die Audio CD dieses einzigartigen Konzertes, die limitierte Fanbox auch die DVD "Grenzenlos – Kaiser im Palast" und weitere Überraschungen!



Diesen neuen, frischen und überraschenden Kaiser sollte jeder, der deutschsprachige Musik liebt, seiner Sammlung hinzufügen. Kaiser singt Kaiser – und interpretiert sich selbst aus seiner heutigen Sicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Musikvideo zu "Wir geh'n durch die Zeit" von Roland Kaiser

