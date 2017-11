Heute, 12:40h, noch kein Kommentar





• Lust, queere Geflüchtete zu unterstützen?

• Interesse, Einblicke in den Arbeitsalltag einer Unterkunft zu gewinnen?

• Freude auf ein tolles Team?



Wir suchen eine*n zweiten Bufdi* (Bundesfreiwilligendienst)



in der Not- und Gemeinschaftsunterkunft für LSBTI* Geflüchtete in Berlin-Treptow.



Hauptaufgaben: Unterstützung der Hauswirtschaftskraft, Essensausgabe und Begleitung von Bewohner*innen. Seminarprogramm des Bundesfreiwilligendienst ergänzend zum Arbeitseinsatz.



Voraussetzungen: Deutschkenntnisse mindestens B1 Niveau (Englisch- und/oder sonstige Sprachkenntnisse vom Vorteil); Kenntnisse von LSBTI*-Themen.



Aussagekräftige Bewerbungen bitte an jobs@schwulenberatungberlin.de bis zum 12. November 2017 (Anschreiben und Lebenslauf, auf Deutsch oder Englisch)



------------------------------------------



• Want to support queer refugees?

• Interested in learning how a shelter works?

• Enjoy working in a lovely team?



We are looking for a second Bufdi* (Bundesfreiwilligendienst)



at our shelter for LGBTI*/queer refugees in Berlin-Treptow.



Key tasks: assisting the housekeeper, serving meals, accompanying residents to appointments. Program of seminars alongside role. Start date flexible.



Requirements: German at B1 level or above (English and/or other language skills desirable); Knowledge of LGBTI* issues.



Applications to jobs@schwulenberatungberlin.de (cover letter and CV, in English or German), deadline 20th August.



------------------------------------------



Questions? Fragen bitte an Stephan Jäkel: s.jaekel@schwulenberatungberlin.de