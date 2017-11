Transsexuelle angegriffen: Berliner Polizei sucht U-Bahn-Schläger

Ingolf / flickr) Die Tat ereignete sich im letzten Herbst in der U2 und am U-Bahnhof Bülowstraße in Schöneberg (Bild:



Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer BVG-Überwachungskamera bittet der Polizeiliche Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes um Hinweise zu einem Mann, der verdächtigt wird, im letzten Oktober zusammen mit zwei Komplizen eine Transperson in der U-Bahn in Schöneberg überfallen zu haben (queer.de berichtete).



Am Donnerstag, den 20. Oktober 2016, waren dem Polizeibericht zufolge gegen 0.40 Uhr drei Männer in der U-Bahn der Linie 2 in Richtung Bülowstraße auf die 19-Jährige gestoßen. Aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes soll sie von dem Gesuchten und seinen beiden mutmaßlichen Mittätern, die bereits ermittelt werden konnten, anfänglich ausgelacht und beleidigt und anschließend gemeinschaftlich geschlagen und getreten worden sein.



Eine bereits vergrößerte Version der von der Polizei veröffentlichten Bilder des mutmaßlichen Mittäters

Als die Angegriffene am U-Bahnhof Bülowstraße dadurch zu Fall kam und dabei ihr Mobiltelefon verlor, wurde das von einem der Tatverdächtigen aufgehoben und gestohlen. Laut ursprünglichen Polizeibericht fuhren die mutmaßlichen Täter Richtung Ruhleben weiter. Die 19-Jährige wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt und lehnte eine Behandlung ab.

Hinweise erbeten

Mit der Veröffentlichung der beiden Bilder aus der Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Konkret fragen sie: Wer kann Angaben zur Identität und / oder Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben?



Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953128, per Telefax unter der Nummer (030) 4664- 953199 oder per Email an lka531@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (nb/pm)