Sugar Daddy & Toy Boy

Pünktlich zu Dennis' 30. Geburtstag hat sein Sugar Daddy ihm die Worte gesagt, die kein ''Toy Boy'' jemals hören möchte: ''Such dir einen Job!''. Innenausstatter und Reality-Show-Star Farleigh Knock hat ein wahres Händchen dafür, sein Zuhause nur mit den schönsten Dingen zu schmücken – so wie mit dem bildhübschen Adonis Dennis.



Pro-Fun hat "Kept Boy" mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht

Als Farleigh Dennis das zuvor undenkbare Ultimatum stellt, sich Arbeit zu suchen, wird Dennis vom ''Luxus-Spielzeug'' zum Wegwerf-Produkt. Könnten vielleicht erotische Abenteuer mit anderen Männern Dennis aus seiner verzwickten Lage helfen? Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert – oder zwei oder drei…



Regisseur George Bamber zeigt mit dieser rabenschwarzen Komödie, dass das Leben mit einem Sugar Daddy bittersüß ist. ''Kept Boy'' basiert auf einem Buch von Robert Rodi, der für seine Satiren über queere Archetypen bekannt ist. Bamber und seine Darsteller interpretieren Rodis wendungsreiche und urkomische Geschichte auf eine erfrischend glaubwürdige Art und Weise.



Indem Bamber das Ultimatum ''Such dir einen Job – oder verschwinde!'' genauer betrachtet, führt der Regisseur dem Zuschauer den untrennbaren Zusammenhang zwischen Liebe und Abhängigkeit vor Augen. In einer Welt mit etablierter Ehe für alle, in der nur noch Fragmente sexueller Sitten einer Minderheitenkultur existieren, werden Schwule und Lesben ebenso wie Heteros angehalten zu hinterfragen, was die Bedeutung von Liebe ist und wie man diese am Leben erhält. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Kept Boy. Romantik-Drama. USA 2016. Regie: George Bamber. Darsteller Jon Paul Phillips, Thure Riefenstein, Greg Audino, Deosick Burney, John-Michael Carlton, Toni Romano-Cohen, Charles Fathy, Vivian Lamolli. Laufzeit: 89 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media