Viele der Songs von Memo An Miller stammen aus der Feder von Sänger Niko (2.v.r.), der als Songwriter auch an der erfolgreichen Single "Herz über Kopf" von Joris mitgearbeitet hat (Bild: Marc Wilhelm)

Memo An Miller, das sind Niko Stegmiller (Gesang, Gitarre), Justin Wildenhain (Gitarre), Felix Jacobs (Bass) und Lukas Schubert (Drums). Vier Jungs aus Mannheim, die die Leidenschaft zur Musik, zu Rock und Pop mit deutschen Texten teilen.



Die vier spielen Shows mit Silbermond oder Luxuslärm und veröffentlichen im Mai 2014 die Single "Nur mal kurz mein Leben leben". Darauf zu hören: Ohrwurm-Pop mit Ecken und Kanten, der von Freundschaft, Liebe und Zukunft erzählt. Memo An Miller nehmen an Udo Lindenbergs Songwettbewerb, dem Panikpreis, teil und kommen bis ins Finale. Daraufhin spielen sie im Sommer 2014 einen Support-Gig für den Deutschrockpionier. Im Februar 2015 veröffentlicht die Band mit Der Wieland die Single "Pass auf dich auf" und geht anschließend gemeinsam im Süden Deutschlands auf Tour.

Poppige Eingängigkeit und gitarrenlastiger Bandsound



Das Debütalbum "Neues Glück" von Memo An Miller ist am 27. Oktober 2017 erschienen

Zurück in Mannheim treibt es Niko, Justin, Felix und Lukas wieder ins Toolhouse Studio, wo sie zusammen mit The-Intersphere-Frontmann Christoph Hessler und Toningenieur Beray Habip etwa ein Jahr lang an den Songs ihres Debütalbums "Neues Glück" arbeiten. Viele der Songs stammen aus der Feder von Sänger Niko, der als Songwriter auch an der erfolgreichen Single "Herz über Kopf" von Joris mitgearbeitet hat.



Musikalisch knüpfen sie dabei an den gleichzeitig treibenden und zurückgelehnten Sound der ersten Single an. Denn genau diese Mischung aus poppiger Eingängigkeit und einem energetischen, gitarrenlastigen Bandsound ist das Markenzeichen von Memo An Miller. Wer hier große, oberflächliche Posen sucht, dem bringt die Band stattdessen Ehrlichkeit und Authentizität entgegen.



Das liegt auch an den Texten, die die Dinge ohne großes Pathos auf den Punkt bringen. "Uns geht es immer darum, ein Gefühl abzufeiern", sind die Jungs sich einig, "weniger Kopf, mehr Bauch – darum geht's!" (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Feuersturm" von Memo an Miller

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Warner Music sowie die Agentur Add On Music freundlicherweise fünf Alben "Neues Glück" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 9. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.