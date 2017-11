Homo-Gegner machen sich Spacey-Skandal zunutze

Marco Verch / flickr) Kevin Spacey hatte sich am Montag nach Missbrauchsvorwürfen als schwul geoutet (Bild:

In den USA instrumentalisieren Gegner von LGBTI-Rechten die Affäre um Kevin Spacey, um pauschal gegen Homosexuelle zu polemisieren. In rechten Blogs werden die Vorwürfe als "Pädogate" bezeichnet und die Homosexualität des Schauspielers für die Übergriffe verantwortlich gemacht.



Scott Lively von der evangelikalen Kirchengemeinde "Abiding Truth Ministries" veröffentlichte auf der Webseite "World Net Daily" am Mittwoch einen Kommentar unter der Headline "Wird der Spacey-Skandal die schwule Besessenheit mit jungen Teenagern offenlegen?" In dem Artikel argumentiert Lively, dass die "homosexuelle Identität" immer auf Minderjährige ausgerichtet sei und sexuelle Minderheiten deshalb nicht die selben Rechte wie Heterosexuelle erhalten sollten. Lively versuchte in den letzten Jahren in den USA und international, Homo-Rechte zurückzudrängen – in Uganda setzte er sich sogar für die Todesstrafe für Homosexualität ein (queer.de berichtete).



Homophobe Aktivisten wie Lively und Bryan Fischer von der "American Family Association" argumentiert bereits seit Jahren, dass Schwule und Lesben "zehn Mal mehr Sex-Verbrechen gegen Kinder" verübten als die "heterosexuelle Bevölkerung" – für diese Äußerung gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege.



Die Debatte um Spacey wird auch von konservativen Kommentatoren dazu genutzt, um politische Punkte gegen das als linksliberal empfundene Hollywood-Establishment zu machen. So erklärte die lesbische "Fox News"-Kommentatorin Tammy Bruce in der erzkonservativen Zeitung "Washington Times", dass mit Spacey ein weiterer Gegner von Präsident Donald Trump entlarvt worden sei. Ihr Fazit: "Es ist Zeit, dass die 'Unterhaltungs'-Industrie endlich damit aufhört, von Themen abzulenken und ihre Wut auf politische Gegner zu lenken. Stattdessen sollte sie in ihrem eigenen widerlichen Haus aufräumen."



Spacey steht seit Sonntag in der Kritik, als Schauspieler Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery") berichtet hatte, vor drei Jahrzehnten als 14-Jähriger von einem angetrunkenen 26-jährigen Spacey bedrängt worden zu sein. Daraufhin veröffentlichte Spacey eine umstrittenen Stellungnahme, in der dieser sich für die möglicherweise begangene Tat entschuldigte und sich als schwul outete. Inzwischen haben sich drei weitere Männer mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit gewandt (queer.de berichtete).

Spacey kündigt Therapie an

Kevin Spacey übt sich derweil in Schadensbegrenzung: Der zweifache Oscar-Gewinner hat am Mittwochabend angekündigt, sich nach den Missbrauchsvorwürfen in Therapie begeben zu wollen. "Kevin Spacey nimmt sich die nötige Zeit für eine Analyse und Behandlung", erklärte seine Sprecherin Staci Wolfe von der PR-Agentur Polaris. "Zu diesem Zeitpunkt gibt es diesbezüglich keine weiteren Informationen."



In Hollywood ist die Ankündigung, sich in Behandlung zu geben, nach Missbrauchsvorwürfen üblich. Im vergangenen Monat hatte Produzent Harvey Weinstein ebenfalls nach Vorwürfen angekündigt, eine Rehabilitierungseinrichtung aufzusuchen. (dk)