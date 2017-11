Ralf König mit Wilhelm-Busch-Preis ausgezeichnet

, noch kein Kommentar

Stadthagen

Comiczeichner Ralf König ist am Mittwoch im Ratskeller im niedersächsischen Stadthagen mit dem Wilhelm-Busch-Preis 2017 ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige sei der "national und international mit Abstand erfolgreichste und anerkannteste deutsche Comic-Zeichner unserer Tage", so die Jury.



Die Juroren sehen auch Parallelen zum Namensgeber des Preises: "Ganz auf Wilhelm Buschs Spuren wendet sich Ralf König gegen jegliche Versuche, das freie Denken einzuschränken, und betont stattdessen das Streben nach Selbstentfaltung – auch und gerade gegen gesellschaftliche Widerstände." Die "unbändige Komik" und "pointierte Gesellschaftskritik" setzten den Kölner Comic-Zeichner "in eine direkte Nachfolge von Wilhelm Busch".

König zeichnete bereits Anfang der Achtzigerjahre seine ersten "Schwulcomix". Seinen Durchbruch erreichte er 1987 mit dem Comic "Der bewegte Mann", der von Regisseur Sönke Wortmann sieben Jahre später verfilmt wurde. Bis heute hat er über 50 Bücher mit seinen markanten Knollennasen-Figuren veröffentlicht. Die Abenteuer seines Kultpaares Konrad und Paul haben mehrere schwule Generationen in Deutschland – wie auch in vielen weiteren Ländern – begleitet. Zuletzt erschien sein Weihnachts-Comic "Santa Claus Junior" (queer.de berichtete).



Bereits 2014 war König in Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).



Der Wilhelm-Busch-Preis war erstmals 1997 vergeben worden, um sowohl an den "größten Schriftsteller des Schaumburger Landes" zu erinnern als auch all diejenigen zu "würdigen, die sich im Geiste Wilhelm Buschs um das humoristische Schreiben und die satirische Sprachkunst verdient gemacht haben". Zuletzt war "Titanic"-Mitbegründer Hans Traxler 2015 mit der mit 10.000 Euro dotierten Auszeichnung geehrt worden. Auch Vicco von Bülow (Loriot) und die feministische Cartoonistin Franziska Becker gehören zu den Preisträgern. (dk)