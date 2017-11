Lady Gaga ist offenbar mit Christian Carino verlobt

Lady Gaga kommt nächstes Jahr auch nach Deutschland (Bild: FX)

Heute, 16:00h, noch kein Kommentar

Die 31-jährige Sängerin Lady Gaga hat sich nach Angaben des Klatschportals"US Weekly" bereits vor einigen Monaten mit ihrem 46-jährigen Freund Christian Carino verlobt. Der Künstleragent und die Interpretin waren erstmals beim Super Bowl in Houston eng umschlungen und küssend gesehen worden. Nun sollen sie den nächsten Schritt gewagt haben.



Das Magazin zitiert einen Insider, der erklärt habe, dass Carino den Vater der Sängerin um seine Erlaubnis gefragt habe. Ein Hochzeitsdatum hätten die beiden aber noch nicht – zunächst müsse sich Lady Gaga auskurieren. Die sechsfache Grammy-Gewinnerin, die für ihre schauspielerische Leistung in der Fernsehserie "American Horror Story" auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden ist, hatte erst vor zwei Monaten die Verschiebung ihrer Europa-Tournee bekannt gegeben und erklärt, sie leide an Fibromyalgie, einer chronischen Erkrankung, die Muskel-, Gelenk- und Rückenschmerzen hervorruft (queer.de berichtete).



Öffentlich hat das Paar bislang nicht zu ihrem Beziehungsstatus Stellung genommen. Nach ihrem letzten Konzert sagte Lady Gaga aber gegenüber den Medien, dass sie unsterblich in Carino verliebt sei: "Als ich von der Bühne ging, wartete dort Christian auf mich, um zu sehen, ob alles okay ist. Das Beste am Verliebtsein ist, dass da einer ist, der dich auffängt, wenn du fällst."



Letztes Jahr war Lady Gaga mit "Chicago Fire"-Schauspieler verlobt

Die Sängerin war zuvor mit Schauspieler Taylor Kinney ("Chicago Fire") verlobt. Das Paar trennte sich aber im Juli 2016 nach einer fünfjährigen Beziehung.



Lady Gaga wird im kommenden Jahr ihre verschobene Europa-Tournee absolvieren. Dabei wird die Sängerin im Januar und Februar unter anderem auch in Hamburg, Zürich, Köln und Berlin auftreten (queer.de berichtete). (cw)