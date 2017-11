Wiesbaden: Ballnacht der Aids-Hilfe feiert 30. Geburtstag

Im Kurhaus wird wie in den vergangenen Jahren bis in die Morgenstunden gefeiert (Bild: Wiesbadener Marketing)



Kurhaus Wiesbaden

Am 9. Dezember ist es wieder soweit: Das Kurhaus Wiesbaden erstrahlt im Glanz der roten Schleife. Die lokale Aids-Hilfe lädt bereits zum 30. Mal zur Ballnacht im Kurhaus ein. Die Schirmherrschaft hat dieses Jahr erstmals der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) übernommen.



Das bekannte Kultur- und Partyereignis steht in der Tradition der großen Aids-Gala und dem Engagement für den Kampf gegen HIV und Aids und für die Solidarität mit den betroffenen Menschen. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal über 2.000 Besucher erwartet.



Bei der Gala in der hessischen Landeshauptstadt werden wieder Dutzende namhafte Künstler auf vier Bühnen auftreten. Stargast auf der Hauptbühne im Thiersch-Saal wird zu später Stunde die britische Kultsängerin Tania Evans sein, die in den Neunzigerjahren als "Original Voice von Mr. Vain" die deutschen und europäischen Charts stürmte.

Direktlink | Eines der Hits des diesjährigen Stargastes

Disco bis in die frühen Morgenstunden

Als weitere Künstlerinnen und Künstler des Abends haben sich Absinto Orkestra, die City Live Band, DJ Andreas Muendnich, Gagé, die Wiesbadener Rockband Mallet, Rouge House, die Showband Firebirds, die Schwestern der perpetuellen Indulgenz, die Tanzschule Weber und das Tanzstudio Dance Line angekündigt. Die Disco im Zais-Saal lädt bis in den frühen Morgen zum Tanz ein.



Moderiert wird die Ballnacht von der bekannten Drag Queen Babsi Heart und vom Journalisten und HR-Fernsehmoderatoren Holger Weinert.



In diesem Jahr wird auch wieder eine große Tombola mit hunderten attraktiven Preisen die Gäste erwarten. Als Hauptgewinn wird ein Fluggutschein für zwei Personen von Deutschland nach Kapstadt verlost, der von der Fluggesellschaft Air France zur Verfügung gestellt wird. Der Erlös aus dem Kartenverkauf und der Tombola kommt ausschließlich der Arbeit der Aids-Hilfe Wiesbaden e.V. zugute. (cw)