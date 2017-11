Gerede sucht Mitarbeiter*in für lsbti*-Beratung in Dresden und Ostsachsen

Heute, 17:26h, noch kein Kommentar





Um den Bedarfen von lsbti*-Menschen gerecht zu werden, suchen wir zum 1. Januar 2018 vorbehaltlich der vollständigen Weiterfinanzierung durch die Zuwendungsgeber*innen



eine*n Mitarbeiter*in für 40 Wochenstunden für die Beratung von lsbti*-Menschen.



Dabei soll der Raum Dresdens und Ostsachsens mit den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz und Sächsische Schweiz-Ostergebirge abgedeckt werden.



Aufgabenbeschreibung:

Angebot und Durchführung einer professionellen lsbti*Beratung, wobei die individuellen und spezifischen Bedarfe der Menschen im ländlichen Raum abzudecken sind. Ziel ist es, Rat- und Hilfesuchende durch fachlich fundierte, sozialpädagogische Beratung einen empowernden Umgang mit vielfältigen Problemlagen zu ermöglichen. Die Fortführung und der Ausbau der Netzwerke und Kooperationen vor Ort sind notwendig.



Anforderungen:

- abgeschlossenes sozialpädagogisches Hochschulstudium (oder vergleichbare Qualifikation)

- Erfahrungen in der Beratungsarbeit

- Zusatzausbildungen, wie systemische Beratung, sind von Vorteil

- Fähigkeit zum selbstständigen, strukturierten Arbeiten

- Bereitschaft zum Reisen im Rahmen der Beratungs- und Vernetzungsarbeit innerhalb Sachsen ist unabdingbar

- Persönliche Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Empowerment

- Kommunikations- und Teamfähigkeit

- Bereitschaft zu Weiterbildung/ fachlicher Qualifizierung



Das bieten wir:

- Vergütung in Anlehnung an TVöD E9

- Einbindung in ein sehr erfahrenes und engagiertes Team

- Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten

- Eine offene und lockere Arbeitsatmosphäre



Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Referenzen per Post oder Email (in einem Dokument) bis zum 19. November 2017 an:



Gerede – homo, bi und trans e.V.

Vorstand

Prießnitzstr. 18

01099 Dresden

vorstand@gerede-dresden.de



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!