Heute, 01:31h, noch kein Kommentar



"Anne Lister – Eine erotische Biographie" ist bei Matthes & Seitz Berlin erschienen

Wäre sie ein Mann gewesen, müsste man sie Frauenheld nennen, Schwerenöter oder Heiratsschwindler, Lüstling, Wüstling oder einfach nur Schuft: Frauen pflasterten ihren Weg. Anne Lister (1791-1840) betete sie an, begehrte, belog und betrog sie, ging ihnen an die Wäsche und ans Geld.



Noch unerhörter als ihr Liebesleben sind ihre Tagebücher: In pornografischer Deutlichkeit schildert die englische Landadlige ihre zahllosen Abenteuer, mal liebeskrank, mal zynisch, so fesselnd wie obszön, so verstörend wie amüsant. Anhand dieser einmaligen Quellen zeichnet Angela Steidele erstmalig das faszinierende Porträt einer schillernden Persönlichkeit, die allen Vorstellungen vom keuschen präviktorianischen Zeitalter widerspricht. Staunenswert, kurios, entwaffnend und hocherotisch.



Autorin von "Anne Lister – Eine erotische Biographie" ist Angela Steidele, 1968 in Bruchsal geboren. Seit langem erforscht und erzählt sie historische Liebesgeschichten. Sie veröffentlichte u. a. 2004 "In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Linck alias Anastasius Rosenstengel" sowie 2010 "Geschichte einer Liebe: Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens". Für ihr literarisches Debüt "Rosenstengel" erhielt sie 2015 den Bayerischen Buchpreis. Angela Steidele lebt und arbeitet in Köln. (cw/pm)

Infos zum Buch



Angela Steidele: Anne Lister – Eine erotische Biographie. Roman. 328 Seiten. Hardcover gebunden. Format: 14,1 x 22,1 cm. MSB Matthes & Seitz Berlin. Berlin 2017. 28,00 €. ISBN 978-3-95757-445-9