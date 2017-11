Penny-Markt lockt Kunden mit Regenbogenliebe

Im Penny-Markt wird es bunt: Regenbogen-Zipfelmänner gibt es ab kommende Woche für 1,19 Euro (Bild: Facebook / Penny Deutschland)

Der gemeine Weihnachtsmann ist nicht mehr genug: Der Lebensmitteldiscounter Penny hat am Freitag angekündigt, dass ab kommenden Montag "für kurze Zeit" Regenbogen-Schokoladenmänner in den über 2.100 deutschen Filialen verkauft werden. "Willkommen im Team Zipfelmann: Unser neues Design steht für Vielfalt, Toleranz und Liebe!", so die Kette auf ihrer Facebook-Seite.



In einer Pressemitteilung erklärte der Discounter weiter: "Den zwei Regenbogen-Varianten haben wir die kulturübergreifende Botschaft für Frieden, Liebe, Toleranz und Weltoffenheit quasi auf den Schoko-Leib geschneidert. Werte, für die wir als Unternehmen ebenso stehen, wie die Mehrheit unserer Gesellschaft."



Die sogenannten Zipfemänner, die anders designt sind als Standard-Nikoläuse, werden bereits seit vier Jahren bei Penny verkauft. In diesem Jahr gibt es erstmals das Regenbogen-Format. Neben dem Toleranz-Schokomann wird auch wieder ein Standard-Zipfelmann verkauft, den die Kunden aus den vergangenen Jahren kennen. Kostenpunkt für beide Versionen: 1,19 Euro.

Zipfelmänner stehen seit Jahren in der Kritik

Die Zipfelmänner hatten in den letzten Jahren aber nicht nur für Freude unter Kunden gesorgt, sondern auch zu Kritik und gar Shitstorms. Der Grund: Alternativ-Weihnachtsmänner entsprächen nicht der christliche Tradition. Allerdings ist fraglich, wie sehr der althergebrachte Nikolaus in roter Kutte christlicher Tradition entspricht – immerhin ist dieses Design weniger auf die Bibel als auf eine jahrzehntelange Coca-Cola-Werbekampagne zurückzuführen. Dennoch wähnten Kritiker in sozialen Netzwerken eine "Entchristlichung" oder sogar eine "Islamisierung", wenn die Deutschen statt Nikoläusen Zipfelmänner naschen würden.



Bild: Penny Deutschland

Auch der neue Regenbogen-Zipfelmann hat innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe zu vielen Reaktionen auf Facebook geführt – einige Kunden zeitgen auch ihren Unmut. "Weihnachten und andere (christliche) Feste verlieren immer mehr an Bedeutung!", beklagte etwa eine Facebook-Nutzerin. Penny reagiert auf diese Kritik mit der stets gleichen Antwort: einem GIF-Bild, das das Penny-Logo über einer Regenbogenfahne zeigt.



Penny ist die Discount-Tochter der Kölner Supermarktkette REWE. Viele der über 3.000 REWE-Filialen haben bereits im letzten Jahr an ihren Eingängen Regenbogenaufkleber angebracht, um für Akzeptanz zu werben. Diese Kampagne war vom LGBT-Mitarbeiternetzwerk gestartet worden (queer.de berichtete). (dk)